Meta lancia Facebook Content Protection per proteggere reel dal plagio

Nel panorama digitale in costante evoluzione, la tutela della proprietà intellettuale dei creator rappresenta una delle sfide più rilevanti e discusse.

In questo contesto, Meta introduce un’innovazione destinata a ridefinire gli standard di sicurezza e riconoscimento per i contenuti originali, rispondendo a una domanda crescente di strumenti avanzati contro il plagio. La recente implementazione di Facebook Content Protection si pone come risposta concreta alle criticità emerse negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda la protezione dei reel, uno dei formati più popolari e facilmente oggetto di riutilizzo non autorizzato.

L’annuncio arriva in un momento in cui la questione del plagio digitale si fa sempre più pressante. Secondo i dati diffusi dalla piattaforma, sono stati rimossi circa 10 milioni di account per impersonificazione e oltre 500mila sono stati sanzionati per attività fraudolente, segnando un rafforzamento significativo nella lotta contro la violazione dei diritti dei creator. Meta dimostra così di voler tutelare in modo attivo e trasparente la creatività e il lavoro originale, attraverso soluzioni tecnologiche sempre più sofisticate.

Meta si muove per proteggere i creator

Il nuovo strumento, accessibile esclusivamente da mobile, sfrutta una tecnologia di matching avanzata, mutuata dal Rights Manager, per identificare in modo automatico i contenuti duplicati. L’algoritmo non si limita a una semplice ricerca di corrispondenze, ma analizza in profondità le caratteristiche dei video per segnalare ogni potenziale caso di riutilizzo illecito.

Una volta individuata una corrispondenza, i creator hanno la possibilità di intervenire scegliendo tra tre opzioni principali: block visibility del contenuto copiato, track performance — ovvero monitorare le metriche di visualizzazione e, se lo desiderano, aggiungere una attribution al video — oppure archiviare la segnalazione mantenendo comunque il contenuto online.

L’accesso a Facebook Content Protection è riservato a chi soddisfa i requisiti del programma di monetizzazione o già utilizza il Rights Manager, con la condizione aggiuntiva che il reel sia stato pubblicato direttamente su Facebook o tramite cross posting da Instagram.

Per garantire che il sistema non venga utilizzato in modo improprio, Meta ha introdotto una allow list che consente ai creator di autorizzare preventivamente determinati account al riutilizzo dei propri contenuti. Questo strumento si rivela fondamentale per tutelare le collaborazioni legittime e le pratiche creative condivise, evitando che il sistema penalizzi ingiustamente i rapporti di fiducia tra creator. Al tempo stesso, chi dovesse segnalare contenuti in modo fraudolento rischia limitazioni o addirittura la perdita dell’accesso alla piattaforma.

È importante sottolineare che la scelta di block visibility non comporta una sanzione disciplinare nei confronti dell’utente che ha ripubblicato il contenuto: il sistema prevede infatti la possibilità di avviare dispute o ricorrere ai canali di tutela della proprietà intellettuale di Meta per risolvere eventuali controversie legate al copyright. Questo aspetto mira a mantenere un equilibrio tra la protezione dei diritti e la libertà di espressione, senza generare dinamiche punitive eccessive.