Meta offre formazione gratuita per lavorare nei data center

Meta ha avviato un vasto programma di formazione professionale denominato America’s Workforce Academy, con un investimento iniziale di 115 milioni di dollari per il primo anno.

L’iniziativa nasce da un problema concreto: la corsa ai data center per l’Intelligenza Artificiale ha creato una carenza acuta di tecnici specializzati, elettricisti, saldatori, installatori di fibra ottica e professionisti HVAC capaci di costruire fisicamente queste infrastrutture.

I moderni data center dedicati all’addestramento dei modelli AI richiedono potenze elettriche paragonabili a quelle di piccole città, e trovare il personale qualificato per realizzarli è diventato uno dei principali colli di bottiglia del settore.

Un corso di cinque settimane con lavoro garantito

Il programma è completamente gratuito per i partecipanti e prevede un percorso intensivo di cinque settimane, al termine del quale i candidati ricevono un’offerta di lavoro garantita presso le aziende che collaborano alla costruzione dei data center Meta.

L’iniziativa è stata sviluppata con CBRE e Associated Builders and Contractors, e si concentra su specializzazioni ad alta domanda: elettricisti, tecnici HVAC, saldatori, idraulici, installatori di fibra ottica e operatori di manutenzione delle infrastrutture di rete.

La fase pilota partirà in quattro stati, ovvero Louisiana, Ohio, Indiana e Texas, scelti perché ospitano data center esistenti o progetti di espansione già pianificati. Tra le strutture più rilevanti figura Hyperion, il campus in costruzione in Louisiana con una superficie paragonabile a una porzione significativa di Manhattan. Chi completa il percorso ottiene una certificazione del National Center for Construction Education and Research, riconosciuta anche al di fuori dell’ecosistema Meta.

L’AI ha bisogno di operai, non solo di programmatori

Le stime del settore indicano che l’industria delle costruzioni negli Stati Uniti necessita di circa 349.000 nuovi lavoratori già quest’anno per sostenere l’espansione dei data center, con proiezioni che parlano di oltre due milioni di posti vacanti entro il 2030 se il ritmo di formazione non accelererà.

La situazione riflette una trasformazione spesso sottovalutata nel dibattito sull’AI: ogni modello avanzato richiede enormi infrastrutture fisiche, e server, reti, sistemi di raffreddamento e alimentazione elettrica sono oggi risorse tanto critiche quanto gli algoritmi stessi. Se negli anni passati il settore tecnologico concentrava l’attenzione sulla formazione di sviluppatori software, la nuova fase della corsa all’AI sta riportando al centro competenze tecniche tradizionali.