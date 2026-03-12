Meta potenzia l'AI contro le truffe su WhatsApp e Facebook

Nel panorama digitale attuale, la lotta contro le truffe online è diventata una priorità assoluta per le principali piattaforme social.

In questo contesto, Meta ha deciso di alzare ulteriormente il livello del proprio impegno, mettendo in campo strategie tecnologiche e collaborative che nel 2025 hanno portato alla rimozione di oltre 159 milioni di annunci fraudolenti. L’azienda, infatti, ha disattivato 10,9 milioni di account associati a centri di truffa e collaborato attivamente con le forze dell’ordine per smantellare più di 150.000 profili legati a reti criminali nel Sud-est asiatico.

Un impegno che si traduce non solo in numeri, ma in una visione che integra Intelligenza Artificiale di ultima generazione, verifica accurata degli inserzionisti e campagne di sensibilizzazione per la tutela degli utenti.

L’approccio della compagnia di Mark Zuckerberg non si limita a una singola piattaforma, ma coinvolge l’intero ecosistema. Su WhatsApp, ad esempio, è stata implementata una nuova protezione specifica contro i tentativi di takeover: quando un dispositivo sconosciuto cerca di accedere a un profilo in modo sospetto, l’app invia una notifica che avverte l’utente e lo invita a non condividere dati sensibili.

Questa misura si affianca alle strategie di Facebook, dove si sperimenta un sistema di allerta che identifica amicizie potenzialmente rischiose, analizzando la presenza di pochi contatti comuni o anomalie di localizzazione. Messenger, invece, amplia il proprio sistema di rilevamento automatico delle frodi, estendendolo a nuovi Paesi: pattern come offerte di lavoro troppo allettanti o richieste di pagamento sospette attivano un avvertimento e la possibilità di sottoporre la conversazione a un’analisi basata su AI.

Il cuore della strategia di Meta risiede nei suoi modelli AI, capaci di analizzare simultaneamente testo, immagini e metadati. Questa tecnologia permette di individuare con rapidità tentativi di impersonificazione di celebrità e marchi famosi, oltre a riconoscere link ingannevoli che simulano siti affidabili. L’azione combinata di questi strumenti consente interventi tempestivi, con il 92% degli annunci fraudolenti eliminati prima ancora che gli utenti li segnalino. La capacità di riconoscere in tempo reale le minacce si traduce in una protezione più efficace per la community, che può così navigare in un ambiente digitale più sicuro.

Non meno importante è l’impegno di Meta nel rafforzare la verifica degli inserzionisti. L’obiettivo è chiaro: raggiungere il 90% del fatturato pubblicitario coperto da processi di verifica entro la fine del 2026, partendo dall’attuale 70%. Parallelamente, l’azienda porta avanti iniziative di sensibilizzazione, come la terza edizione della campagna indiana “Scam se Bacho”, realizzata in collaborazione con il Centro di Coordinamento per i Crimini Informatici e il regolatore della Borsa. La partecipazione di volti noti come l’attrice Neena Gupta e di creator digitali contribuisce a diffondere messaggi chiari sulla prevenzione delle truffe online, coinvolgendo milioni di utenti in attività di formazione e informazione.

Equilibrio tra automazione e tutela della privacy

Sebbene le soluzioni tecnologiche adottate da Meta siano riconosciute dagli esperti come estremamente promettenti, permangono alcune preoccupazioni.

Da un lato, il rischio di falsi positivi può portare al blocco di comunicazioni legittime; dall’altro, i truffatori si evolvono costantemente, cercando nuove modalità per aggirare i sistemi di controllo. Le critiche più accese arrivano dai difensori della privacy, che chiedono maggiore trasparenza sulle modalità di addestramento dei modelli e sulle garanzie contro errori nella moderazione automatica. Meta risponde sottolineando l’importanza di mantenere un equilibrio tra automazione e revisione umana, e invita gli utenti a rimanere sempre vigili: diffidare delle richieste di collegamento sospette, non condividere codici con sconosciuti e segnalare prontamente ogni contenuto che appaia ingannevole.