Adolescenti e social: c'è una novità che i genitori dovrebbero sapere

Meta ha annunciato un significativo potenziamento delle sue misure di sicurezza per gli adolescenti, rafforzando il proprio impegno per la sicurezza online su piattaforme come Instagram, Facebook e Messenger. Con nuove funzionalità e controlli più rigorosi, l’azienda mira a creare un ambiente digitale più protetto per i giovani utenti.

Questa iniziativa si basa sull’espansione dei cosiddetti Teen Accounts, introdotti inizialmente su Instagram nel 2024. Ora, questi profili protetti sono disponibili anche su Facebook e Messenger in paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada, con piani per una diffusione globale.

Fino ad oggi, oltre 54 milioni di adolescenti hanno aderito a questi account speciali, che offrono impostazioni predefinite di sicurezza come profili privati, disattivazione delle notifiche notturne e promemoria per il controllo del tempo trascorso online.

Novità per gli account Teen su Instagram

Tra le principali modifiche per Instagram, spiccano restrizioni più severe per gli utenti di età inferiore ai 16 anni. Questi, senza il consenso dei genitori, non potranno avviare dirette Live né disattivare il filtro automatico che sfoca immagini potenzialmente inappropriate nei messaggi diretti. Queste modifiche saranno implementate nei prossimi mesi, rappresentando un ulteriore passo verso una maggiore protezione digitale.

Espansione degli account Teen su Facebook e Messenger

La diffusione dei Teen Accounts rappresenta un elemento chiave della strategia di Meta. Questi account, progettati specificamente per adolescenti tra i 13 e i 16 anni, offrono protezioni automatiche che si sono dimostrate efficaci. Secondo i dati, il 97% degli utenti tra i 13 e i 15 anni mantiene le impostazioni di sicurezza predefinite, dimostrando un alto livello di accettazione e soddisfazione.

Il prossimo passo, che avverrà a brevissimo, sarà quello di rendere disponibili gli account Teen anche su Facebook e Messenger negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia e in Canada. Poi, gradualmente, toccherà al resto del mondo, Italia inclusa.

I genitori apprezzano gli account Teen

Le famiglie hanno accolto positivamente queste misure. Un sondaggio condotto da Ipsos rivela che il 94% dei genitori considera utili i Teen Accounts, mentre l’85% ritiene che facilitino il compito di garantire un’esperienza digitale sicura e positiva per i propri figli. Particolarmente apprezzata è la funzione che limita i messaggi ai soli contatti approvati, una barriera contro interazioni indesiderate.

Attraverso queste innovazioni, Meta cerca di bilanciare l’attrattiva delle sue piattaforme per i giovani utenti con la necessità di garantire la sicurezza online, dopo diversi anni durante i quali i ragazzini sui social non hanno avuto praticamente nessuna tutela.