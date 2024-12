Instagram lancia gli account per teenager in Italia: ecco come funzionano

Dopo il lancio in Paesi come Stati Uniti, Canada e Regno Unito, arrivano anche in Italia gli Account per teenager di Instagram. Si tratta di una novità pensata per rendere l’esperienza dei giovani utenti più sicura e controllata. Questo nuovo tipo di account, annunciato a settembre, integra diverse funzionalità che proteggono la privacy e limitano l’esposizione a contenuti inappropriati.

Novità e funzioni principali dei nuovi account Instagram per teenager

Gli Account per teenager sono appositamente progettati per garantire maggiore sicurezza, coinvolgendo anche i genitori nel processo di supervisione. Tra i principali cambiamenti introdotti troviamo alcuni capisaldi fondamentali:

Account privati per impostazione predefinita : questi sono dedicati agli utenti sotto i 16 anni e in alcuni casi a quelli sotto i 18, con la proposta di profili che diverranno automaticamente privati. Potranno visualizzarne il contenuto interagendo con l’account in questione solo i follower approvati;

: questi sono dedicati agli utenti sotto i 16 anni e in alcuni casi a quelli sotto i 18, con la proposta di profili che diverranno automaticamente privati. Potranno visualizzarne il contenuto interagendo con l’account in questione solo i follower approvati; Restrizioni sui messaggi diretti : in studi quanto detto nel punto precedente, solo i contatti già seguiti o con cui si è interagito in precedenza potranno inviare dei messaggi a questi account;

: in studi quanto detto nel punto precedente, solo i contatti già seguiti o con cui si è interagito in precedenza potranno inviare dei messaggi a questi account; Limitazioni sui contenuti sensibili : ci sono delle restrizioni automatiche applicate da Instagram che servono a ridurre l’esposizione degli utenti adolescenti a contenuti inappropriati soprattutto nelle sezioni Esplora e Reel;

: ci sono delle restrizioni automatiche applicate da Instagram che servono a ridurre l’esposizione degli utenti adolescenti a contenuti inappropriati soprattutto nelle sezioni Esplora e Reel; Controllo delle menzioni e tag : solo i follower potranno taggare o menzionare i profili;

: solo i follower potranno taggare o menzionare i profili; Promemoria per l’uso dell’app : una notifica inviterà gli utenti a fare una pausa dopo un’ora di utilizzo giornaliero;

: una notifica inviterà gli utenti a fare una pausa dopo un’ora di utilizzo giornaliero; Modalità Non Disturbare: tra le 22:00 e le 07:00, le notifiche saranno disattivate automaticamente.

Supervisione genitoriale e protezione avanzata

La piattaforma prevede anche strumenti per coinvolgere i genitori, che potranno approvare o modificare alcune impostazioni, come la privacy. Sebbene non possano accedere ai messaggi privati, i genitori avranno visibilità sulle interazioni recenti dei figli e sulle richieste di contatto ricevute.

Inoltre, Instagram utilizzerà tecnologie avanzate per rilevare eventuali discrepanze nell’età dichiarata dagli utenti, applicando automaticamente le protezioni previste per i teenager.