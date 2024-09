Instagram alza il muro di difesa per i giovani: ecco le novità

Instagram ha sempre prediletto la sicurezza dei suoi utenti e in questo caso sta lanciando una serie di nuove funzionalità. Queste sono appositamente progettate per tenere gli adolescenti al sicuro sulla piattaforma. Si potrebbe definire come uno scudo digitale che protegge i giovani utenti da messaggi cosiddetti “indesiderati“, contenuti inappropriati e, perché no, anche dal tempo di visualizzazione eccessivo.

Arriva dunque la nuova funzione con un account dedicato proprio agli adolescenti e contiene nuove funzionalità e impostazioni predefinite per Instagram che si occuperanno di fornire protezione a tutti coloro che sono sotto i 16 anni.

Instagram: niente più sconosciuti nei messaggi Direct e gestione del tempo

Il nuovo account dedicato agli adolescenti è un’impostazione che limita automaticamente chi può inviare messaggi agli utenti sotto i 16 anni. Solo le persone che seguono o con cui sono già in contatto possano dunque contattarli. I genitori inoltre possono anche dare uno sguardo agli utenti con cui chattano i figli, anche se non saranno in grado di leggere le conversazioni.

Per aiutare gli adolescenti a tenere un certo equilibrio, Instagram introduce funzione “Limite giornaliero“. Dopo un’ora di scorrimento, l’app inviterà gli utenti delicatamente a fare una pausa. Inoltre, c’è anche una nuova “Modalità sonno” per aiutare gli adolescenti a dormire meglio di notte. Questa interrompe automaticamente le notifiche dopo le 22:00 e le lascia inattive fino alle 7:00, in modo da consentire di andare a dormire senza preoccuparsi delle ultime news.

Instagram limita i contenuti sensibili

Instagram sta inoltre rafforzando i controlli sui contenuti. Ciò significa meno possibilità di imbattersi in post inappropriati o account non consoni nelle sezioni Esplora e Reels. Si tratta di una sorta di scudo per gli adolescenti per bloccare ogni cosa non adatta alla loro età.

Il passaggio sarà automatico

I nuovi account di persone di età inferiore a 16 anni diventeranno automaticamente account per adolescenti e verranno forniti con tutte le nuove impostazioni di privacy e sicurezza di default. La novità arriverà negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Australia tra due mesi, mentre l’UE la accoglierà entro la fine di quest’anno.