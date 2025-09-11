Nel panorama sempre più complesso delle piattaforme social, Meta introduce una svolta epocale nella gestione della moderazione contenuti, puntando a coinvolgere direttamente gli utenti nel processo di verifica delle informazioni.

Un cambiamento che, nelle intenzioni dell’azienda guidata da Mark Zuckerberg, mira a contrastare la crescente disinformazione online e a promuovere un ecosistema digitale più trasparente e partecipativo.

“Vogliamo che tutti possano partecipare alla valutazione delle Community Notes e segnalare i contenuti che necessitano di ulteriore contesto,” ha dichiarato Guy Rosen, Chief Information Security Officer di Meta, illustrando la nuova strategia della società. L’annuncio segna l’inizio di una fase inedita: da oggi, ogni utente potrà esprimere la propria opinione sulle note esistenti tramite un intuitivo sistema a “pollice su/giù” e suggerire l’inserimento di nuove note laddove ritenga che un post presenti informazioni inaccurate o fuorvianti.

Questa evoluzione rappresenta una netta discontinuità rispetto al precedente modello di fact checking, che aveva causato non poche polemiche a causa di azioni considerati da molti come faziose. Il passaggio da un controllo centralizzato a una verifica diffusa segna un vero e proprio cambio di paradigma nella gestione della veridicità dei contenuti sulle piattaforme social del gruppo.

Community Notes su Meta: un cambio totale di approccio

Tuttavia, la creazione delle Community Notes resta prerogativa di una cerchia selezionata: per diventare autori delle note, è necessario candidarsi e superare una selezione accurata. Attualmente, sono oltre 70.000 le persone abilitate a scrivere queste note, con più di 15.000 contributi già redatti. Eppure, solo il 6% delle note proposte supera il rigido processo di revisione e viene effettivamente pubblicato, a testimonianza dell’approccio prudente che Meta continua a mantenere.

La decisione di aprire il processo di valutazione a tutti gli utenti arriva in un momento delicato per Meta. Dopo la rielezione di Donald Trump, l’azienda sembra orientarsi verso una linea più permissiva nei confronti della libertà d’espressione, suscitando un acceso dibattito sull’efficacia di questo modello rispetto ai tradizionali sistemi di fact checking.

Il nuovo approccio promette di offrire una maggiore trasparenza, ma non è privo di rischi. La possibilità di valutare i contenuti potrebbe trasformarsi in un terreno di scontro ideologico, soprattutto su argomenti divisivi e di grande attualità. Inoltre, la rigorosa selezione delle note rischia di rallentare il processo complessivo, limitando l’impatto reale sulla qualità dell’informazione disponibile sulle piattaforme.