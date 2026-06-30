Meta riutilizzerà memoria DDR4 sfruttando una nuova la tecnologia

Meta ha avviato un progetto per prolungare il ciclo di vita dell’hardware nei propri data center, riutilizzando grandi quantità di memoria DDR4 invece di sostituirla con nuovi moduli.

L’iniziativa sfrutta la tecnologia CXL per trasformare banchi di RAM recuperati da server dismessi in una risorsa, riducendo i costi di aggiornamento e limitando gli sprechi. La scelta nasce da un’esigenza concreta: l’espansione delle infrastrutture dedicate all’Intelligenza Artificiale richiede quantità crescenti di memoria, mentre molti operatori hanno già sostituito piattaforme DDR4 con sistemi DDR5, lasciando inutilizzati enormi quantitativi di moduli ancora perfettamente funzionanti.

Come funziona il riutilizzo tramite CXL

Il progetto prevede la raccolta dei moduli DDR4 provenienti da server ritirati dal servizio e il loro inserimento in sistemi dedicati che operano come espansione della memoria principale.

Anziché installare questi moduli direttamente nei nuovi server, Meta li collega attraverso l’interfaccia Compute Express Link, nota come CXL, uno standard aperto sviluppato per creare connessioni ad alta velocità tra processori, acceleratori, memoria e dispositivi di vario tipo, sfruttando il livello fisico del bus PCI Express.

A partire dalla versione 2.0, la tecnologia introduce anche il memory pooling, che consente a più sistemi di accedere dinamicamente a risorse di memoria condivise, superando i limiti di un’architettura tradizionale in cui la RAM resta vincolata al singolo server. La memoria recuperata può così essere aggregata in dispositivi esterni e assegnata ai server che ne hanno realmente bisogno, senza sostituire la RAM locale destinata ai carichi più sensibili alla latenza.

Vantaggi economici, ambientali e limiti tecnici

Secondo quanto riportato, questa strategia permette a Meta di recuperare diversi terabyte di memoria già disponibile nei propri magazzini, evitando l’acquisto di nuovi moduli e il cosiddetto “RAM tax“, l’espressione usata per indicare il costo elevato degli aggiornamenti di memoria nei sistemi più recenti.

L’approccio produce anche benefici ambientali, riducendo i rifiuti elettronici e il consumo di materie prime necessario per produrre nuova memoria, un fattore non trascurabile per chi gestisce centinaia di migliaia di server. Resta però un limite tecnico importante: la memoria collegata tramite CXL non offre la stessa latenza della RAM installata accanto alla CPU, motivo per cui il progetto non punta a sostituirla del tutto, ma a creare un livello supplementare utile per applicazioni come inferenza AI, database di grandi dimensioni, sistemi di caching e alcune piattaforme di virtualizzazione, purché il software sia progettato per gestire correttamente questa gerarchia di memoria.

L’iniziativa di Meta dimostra come l’evoluzione dei data center non dipenda solo dall’introduzione di nuovo hardware, ma anche da una gestione più efficiente delle risorse già esistenti. Con la crescente adozione di CXL da parte dei produttori di processori e server, il riutilizzo della memoria potrebbe diventare una pratica sempre più diffusa anche presso altri operatori cloud, aprendo la strada a infrastrutture più flessibili in cui memoria e capacità di calcolo vengano assegnate dinamicamente in base alle reali esigenze dei carichi di lavoro.