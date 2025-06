Meta, svolta contenuti video su Facebook: diventano tutti Reels

L’inarrestabile evoluzione di Facebook continua a ritmo sostenuto con l’annuncio di Meta: tutti i video pubblicati sulla piattaforma diventeranno Reels. Questa iniziativa, che sarà implementata nei prossimi mesi, punta a eliminare le distinzioni tra i formati video attualmente esistenti, offrendo un’esperienza più uniforme agli utenti.

In un comunicato ufficiale pubblicato sul blog aziendale, Meta ha illustrato la sua strategia per semplificare l’esperienza video, consolidando i diversi flussi di condivisione. L’obiettivo è facilitare sia la creazione che la scoperta di contenuti, migliorando la fruizione complessiva sulla piattaforma.

Una delle novità più significative è la rimozione del limite di durata dei Reels su Facebook, attualmente fissato a 90 secondi. Questo cambiamento segue il modello già adottato su Instagram, dove i Reels possono raggiungere una durata massima di tre minuti. Inoltre, il tab “Video” sarà rinominato in “Reels”, mantenendo comunque il sistema di raccomandazioni personalizzate per i contenuti.

Da video a Reels: i filmati di Facebook cambiano formato

“Facebook rimane una casa per tutti i tipi di video – brevi, lunghi e Live”, ha dichiarato Meta, rassicurando gli utenti sulla varietà di contenuti disponibili nonostante l’unificazione del formato. Questo aggiornamento si inserisce in una visione più ampia del CEO Mark Zuckerberg, che mira a riportare Facebook a una posizione di maggiore rilevanza culturale e competitività nel panorama dei social media.

La strategia riflette anche il successo dei Reels su Instagram, dove il formato è emerso come un’alternativa valida ai video brevi di TikTok. Per i creator e le aziende, questa transizione rappresenta un’opportunità per raggiungere un pubblico più vasto attraverso un formato standardizzato. L’unificazione semplifica la creazione di contenuti e ne amplifica la portata, grazie anche al sistema di raccomandazioni personalizzate che ottimizza la visibilità dei video.

Resta da vedere come gli utenti accoglieranno questi cambiamenti e se l’aggiornamento di Meta riuscirà a consolidare la posizione di Facebook come piattaforma leader nel panorama dei social media.