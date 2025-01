Meta testa le prime Community Note su Threads

Con una mossa a sorpresa, qualche giorno fa Mark Zuckerberg ha annunciato un cambio radicale di rotta per Meta, con l’abbandono del programma fact-checking in favore delle Community Note. Ora, il nuovo sistema di moderazione sta iniziando la sua fase di implementazione con i primi reali test su Threads.

A rivelare quanto sta accadendo è lo sviluppatore Alessandro Paluzzi che, già in passato, si è dimostrato molto vicino all’ambiente Meta. Lo stesso ha condiviso alcuni screenshot che mostrano i primi e rudimentali meccanismi che dovrebbero regolare la nuova tecnica per controllare i contenuti pubblicati sui social.

Nelle immagini, appare una nuova opzione per gli utenti Threads, ovvero “Write Community Note” (Scrivi nota della comunità). La dicitura che appare inserendo specifica come la nota digitata sarà anonima. Se il resto della community valuterà questa nota come valida, questa apparirà poi sotto il post incriminato.

Il tutto ricorda molto da vicino ciò che avviene su X, con un meccanismo che era attivo sulla piattaforma ancora prima dell’acquisizione di Elon Musk, quando si chiamava ancora Twitter.

Community Note e non solo: Threads cambia radicalmente approccio anche con i contenuti politici

L’introduzione delle Community Note non è l’unico cambiamento in vista per Threads. A quanto pare, il social network intende anche cambiare approccio ai contenuti politici, che fino a poco tempo fa non era possibile promuovere.

Come sottolineato da Adam Mosseri, responsabile di Threads e Instagram, ora contenuti di questo tipo sono visualizzabili nei feed. Nonostante ciò, agli utenti viene offerta la possibilità anche di visualizzare meno post di questo tipo o di bloccarli del tutto.

Nonostante non sia ancora chiaro se e quale effetto avranno queste decisioni sugli utenti, appare chiaro come Meta stia cambiando in modo totale l’approccio con la proprio community, offrendo maggiore libertà di scelta e, sotto un certo punto di vista, responsabilizzando la stessa.