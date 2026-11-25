Affidare documenti e informazioni aziendali a una piattaforma cloud non significa avere a disposizione una copia di sicurezza recuperabile a distanza di anni. Microsoft interviene proprio su questo aspetto estendendo da 2 a 10 anni il periodo massimo di conservazione dei punti di ripristino di Microsoft 365 Backup per OneDrive e SharePoint.
Introdotto commercialmente nel 2024, Microsoft 365 Backup nasce per consentire il recupero rapido dei dati aziendali in seguito ad attacchi ransomware, cancellazioni accidentali o modifiche indesiderate su larga scala. Con l’estensione della finestra temporale, il servizio punta a soddisfare anche le esigenze delle imprese che devono mantenere recuperabili informazioni risalenti a diversi anni prima.
La modifica interessa OneDrive for Business e SharePoint Online; per le caselle di posta Exchange Online rimane invece valido il precedente limite di 2 anni. Microsoft non modifica neppure il periodo di conservazione predefinito, che resta fissato a 12 mesi.
Microsoft 365 Backup: cosa cambia con il nuovo limite di 10 anni
Con la nuova impostazione annunciata da Microsoft, gli amministratori possono impostare finestre di recupero di 3 mesi, 6 mesi oppure da uno a 10 anni, con incrementi annuali. La configurazione avviene attraverso il centro di amministrazione Microsoft 365, accedendo alle impostazioni di Microsoft 365 Backup e intervenendo sui criteri di protezione già attivi oppure creandone di nuovi.
C’è però un aspetto importante: estendere oggi il periodo di conservazione non permette di recuperare documenti cancellati nel 2016: lo storico dei backup si accumula progressivamente e i punti di ripristino già scaduti non possono tornare disponibili.
Come ha spiegato Microsoft nell’annuncio pubblicato in occasione di Ignite 2026, l’ampliamento della finestra di recupero richiede un intervento esplicito dell’amministratore. È quindi possibile differenziare le politiche di protezione in funzione dell’importanza dei dati, senza applicare (inutilmente) la conservazione decennale a tutta l’azienda.
Non tutti i dati si possono recuperare allo stesso modo
La durata della conservazione rappresenta soltanto una delle caratteristiche di un sistema di backup: altrettanto importante è la frequenza con cui il servizio rende disponibili i punti di ripristino.
Nel caso di Microsoft 365 Backup, il recupero integrale di un account OneDrive o di un sito SharePoint può avvalersi di punti di ripristino distanziati di 10 minuti per le ultime due settimane; superati i 14 giorni, la frequenza diventa settimanale e rimane tale fino al termine del periodo di conservazione impostato. Microsoft memorizza le modifiche intervenute sui contenuti, rendendo possibile la ricostruzione del loro stato precedente.
Come si evince dalle FAQ ufficiali di Microsoft 365 Backup, il ripristino granulare di singoli file e cartelle resta circoscritto agli ultimi 14 giorni, con punti di recupero a frequenza approssimativamente giornaliera. Per accedere ai dati più vecchi occorre ripristinare un intero sito SharePoint o account OneDrive: ed è questo un limite tutt’altro che trascurabile sul piano operativo.
Perché il backup decennale non sostituisce l’archiviazione a norma
Come abbiamo osservato parlando delle politiche di conservazione dei dati su OneDrive, la responsabilità della protezione delle informazioni non ricade esclusivamente sul fornitore cloud. Microsoft stessa precisa che le regole di conservazione e cancellazione non si propagano automaticamente alle copie di sicurezza. Inoltre, gli strumenti di eDiscovery non permettono di individuare i documenti presenti esclusivamente nei backup.
La possibilità di conservare i backup per 10 anni rende Microsoft 365 Backup più interessante per le imprese che gestiscono progetti pluriennali, documentazione tecnica e informazioni soggette a specifici obblighi di conservazione. Una finestra di recupero così ampia deve però conciliarsi con il principio di limitazione della conservazione sancito dal GDPR, secondo cui i dati personali non devono essere mantenuti più a lungo di quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento.
Rispetto del GDPR e delle altre normative vigenti
Se da un lato l’articolo 32 del GDPR richiede la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità dei dati personali in caso di incidente, dall’altro gli articoli 5 e 17 impongono precisi vincoli sulla durata della conservazione e sul diritto alla cancellazione, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
Esistono inoltre disposizioni nazionali che prescrivono periodi di conservazione specifici: in Italia, ad esempio, l’articolo 2220 del Codice civile stabilisce un termine decennale per le scritture contabili. Anche la direttiva NIS2 e il regolamento DORA, per i soggetti cui si applicano, prevedono misure in materia di backup, continuità operativa e ripristino dei dati, senza tuttavia imporre una conservazione generalizzata di dieci anni.
La maggiore flessibilità offerta da Microsoft dovrebbe quindi tradursi nell’adozione di politiche di backup differenziate per tipologia di informazione, finalità del trattamento e obblighi normativi applicabili. Conservare tutto per 10 anni non equivale a garantire una maggiore conformità: in alcuni casi potrebbe persino compromettere il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Un backup decennale sostituisce un sistema di conservazione digitale a norma, laddove la legge lo richieda.
Quanto costa conservare 10 anni di backup
Microsoft applica un modello tariffario a consumo: il prezzo di listino è pari a 0,15 dollari per GB di contenuti protetti al mese. Le operazioni di ripristino non comportano invece costi aggiuntivi.
Nel calcolo rientrano anche contenuti eliminati ma ancora disponibili nei backup: un’organizzazione che cancella periodicamente grandi quantità di documenti potrebbe quindi continuare a pagare per la loro conservazione per diversi anni.