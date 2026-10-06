openSUSE porta la crittografia post-quantum nei backup: come funziona ZUPT

openSUSE introduce ZUPT come nuova soluzione open source per la gestione dei backup, con un’attenzione particolare alla protezione dei dati dalle future minacce legate al calcolo quantistico.

Il progetto è stato accettato in openSUSE Factory, entrando così nell’ecosistema ufficiale della distribuzione Linux. ZUPT riunisce in un singolo strumento diverse operazioni che normalmente richiedono componenti separati: creazione del backup, compressione, verifica dell’integrità e cifratura.

L’obiettivo è costruire una catena di protezione più semplice da gestire, senza rinunciare agli algoritmi crittografici tradizionali e alle tecniche progettate per resistere ai computer quantistici. La novità è stata annunciata dal sito di openSUSE il 4 ottobre 2026 e riportata dal sito di Phoronix.

ZUPT riunisce backup, compressione e cifratura

Il punto centrale del progetto è l’integrazione delle diverse fasi di protezione all’interno di un’unica utility. ZUPT può creare i backup, comprimerne i dati, verificarne l’integrità e applicare la cifratura senza affidare ciascuna operazione a strumenti distinti. Il software è open source e sfrutta il multi-threading della CPU per accelerare le procedure di backup, compressione e cifratura. Questo approccio punta soprattutto a rendere più efficiente il trattamento dei dati quando le operazioni coinvolgono quantità consistenti di informazioni.

Sul fronte della sicurezza, ZUPT combina AES-256, algoritmo già ampiamente utilizzato per la protezione dei dati, con uno schema crittografico ibrido basato su ML-KEM-768 e X25519. La combinazione permette di affiancare una tecnica resistente alle minacce del futuro a un meccanismo crittografico già consolidato. La componente ML-KEM deriva dallo standardizzato Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism, mentre X25519 viene utilizzato per la parte classica dello scambio di chiavi. L’approccio ibrido consente quindi di non abbandonare immediatamente le tecnologie esistenti durante la transizione verso la crittografia post-quantum.

La crittografia post-quantum arriva nel ciclo di openSUSE

L’ingresso di ZUPT in Factory assume particolare rilevanza perché il progetto non viene trattato come un semplice pacchetto aggiuntivo, ma come una soluzione ufficialmente integrata nell’ecosistema openSUSE per il ciclo di vita dei backup. La scelta porta quindi la protezione post-quantum direttamente nell’infrastruttura software della distribuzione, offrendo agli amministratori un’opzione già predisposta per scenari in cui la capacità dei computer quantistici potrebbe mettere sotto pressione gli algoritmi crittografici oggi utilizzati.

Il progetto ZUPT si collega inoltre al lavoro già svolto da openSUSE sulla crittografia resistente al calcolo quantistico. Ad aprile 2026 la distribuzione aveva introdotto libzupt in Leap e Tumbleweed, una libreria destinata a semplificare l’integrazione della crittografia post-quantum nelle applicazioni. Libzupt utilizza anch’essa l’approccio ibrido ML-KEM-768 + X25519 e dispone di supporto iniziale per C++, Python e Java, mentre il supporto a Node.js era ancora in sviluppo.

L’integrazione di ZUPT amplia quindi questa strategia dal livello delle librerie software a quello operativo dei backup. Per gli utenti openSUSE, il risultato è un percorso più diretto verso sistemi di archiviazione pensati non soltanto per le minacce attuali, ma anche per una possibile evoluzione del panorama crittografico nei prossimi anni.