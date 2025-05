Microsoft rilascia un aggiornamento di emergenza: aggiornate subito Windows

Un aggiornamento d’emergenza è stato rilasciato da Microsoft per il sistema operativo Windows 11, e va installato prima possibile. Identificato come KB5061977 e distribuito il 27 maggio 2025, l’update è stato progettato per risolvere una vulnerabilità critica già sfruttata attivamente da attacchi informatici.

Questa patch, che porta la build di Windows 11 24H2 alla versione 26100.4066, è stata distribuita inaspettatamente, poco dopo il consueto Patch Tuesday. La gravità della minaccia è sottolineata dalla mancanza di dettagli tecnici, che vengono di soli pubblicati insieme ai file dell’aggiornamento.

Aggiornamento necessario

La mancanza di dettagli tecnici lascia pensare all’ipotesi di una falla che potrebbe consentire l’esecuzione remota di codice o l’escalation di privilegi, due scenari altamente pericolosi per la sicurezza dei sistemi.

Oltre a correggere la vulnerabilità, l’aggiornamento si concentra sul miglioramento della stabilità generale del sistema operativo, senza introdurre modifiche funzionali o estetiche all’interfaccia.

Tuttavia, per i responsabili IT aziendali, l’implementazione di questa patch rappresenta una sfida logistica significativa. Gli interventi non pianificati possono essere problematici, ma gli esperti di sicurezza informatica sottolineano l’importanza di agire tempestivamente. Anche un ritardo di poche ore nell’applicazione di una patch critica può aumentare il rischio di attacchi su larga scala.

Come installare il KB5061977

Gli utenti di Windows 11, quindi, sono caldamente invitati ad aggiornare il proprio computer. Possono accedere all’aggiornamento attraverso i canali standard come Windows Update, Windows Update for Business, WSUS o scaricandolo direttamente dal catalogo Microsoft e procedendo all’istallazione manuale.

Poiché sono passate solo poche ore dal rilascio dell’update, non sono stati ancora segnalati problemi di instabilità o bug causati dall’update KB5061977. Purtroppo, però, non si possono escludere ma, allo stesso tempo, l’aggiornamento è comunque molto importante e necessario.