Gli utenti di Microsoft Outlook stanno affrontando una serie di gravi problemi tecnici che compromettono l’efficienza del client di posta elettronica.

Nelle versioni più recenti, come la 2406 (Build 17726.20126) per gli utenti Current Channel, Monthly Enterprise Channel o Insider Channels, si registrano picchi di utilizzo della CPU fino al 50%, un consumo energetico eccessivo e crash del sistema durante semplici operazioni come la digitazione di testo. Questi problemi sembrano interessare qualunque tipo di computer, anche se dotati di hardware di fascia alta.

Anche processori potenti come gli Intel Core i9-14900HX non riescono a gestire adeguatamente il carico, raggiungendo temperature critiche di 95 gradi. Questo fenomeno, segnalato già a novembre, mette a rischio la stabilità dei dispositivi, con potenziali guasti e perdita dei dati.

Il problema di Outlook può minacciare l’integrità dei PC

Microsoft ha proposto una soluzione temporanea per mitigare i problemi. Gli utenti possono passare al canale Semi-Annual Channel, dove l’anomalia non sembra manifestarsi. Per facilitare questa transizione, l’azienda ha pubblicato istruzioni dettagliate, comprensive di un comando da eseguire come amministratore per modificare il registro di sistema.

Tuttavia, altre soluzioni, come la disattivazione degli add-in, dell’accelerazione grafica o del controllo ortografico, non hanno portato a miglioramenti significativi. La complessità di queste problematiche rende indispensabile un intervento diretto da parte di Microsoft per identificare e risolvere le cause sottostanti.

Oltre ai problemi legati alla CPU, altri malfunzionamenti affliggono il software in questione. Ad esempio, aprire più di 60 email contemporaneamente può causare il crash dell’applicazione. Anche funzioni di base come la scorciatoia Ctrl + C, usata abitualmente per copiare testo, non funzionano correttamente. In alcuni casi, premendo tali tasti si ottengono errori come “Out of memory or system resources” che invitano a chiudere finestre o programmi aperti.

Microsoft ha confermato di essere al lavoro per identificare le cause di questi malfunzionamenti, invitando gli utenti a segnalare eventuali anomalie per accelerare il processo di risoluzione.