Microsoft avverte: Cina sfrutta IA per influenzare elezioni americane

Negli scorsi giorni il Microsoft Threat Analysis Center (MTAC) ha lanciato un avvertimento a dir poco inquietante.

Secondo il rapporto in questione, la Cina si sta impegnando per sfruttare contenuti generati tramite Intelligenza Artificiale per influenzare le elezioni negli Stati Uniti, ma anche in altri paesi come Corea del Sud e India.

Non solo: secondo quanto emerso, una strategia simile potrebbe essere già stata attuata durante le elezioni presidenziali di Taiwan, svoltesi lo scorso mese di gennaio.

A detta di Microsoft, infatti, il governo del paese asiatico sta utilizzando account sui social media per dividere gli elettori, influenzando l’evento elettorale. Il MTAC ha affermato che, nel settembre 2023, diversi account dei social network affiliati al Partito Comunista Cinese, impersonavano elettori americani con evidenti fini manipolatori.

Per gli esperti di Microsoft, gli account sono ancora attivi e pubblicano contenuti considerati divisivi per la popolazione statunitense, come immigrazione, riscaldamento globale e consumo di droga.

Elezioni americane influenzate dall’IA? L’ombra della Cina e il caso di Taiwan

Tra i contenuti pubblicati dagli account, figurano alcuni testi copiati da profili di politici reali ma anche testo e immagini generati tramite IA.

In un caso citato dal MTAC, per esempio, vengono mostrate immagini di alcuni incendi avvenuti nelle isole Hawaii nell’agosto dello scorso anno. Queste, sono state manipolate tramite IA (o in alcuni casi generate da zero) per accusare il governo americano di fantomatici test riguardanti armi meteorologiche.

Come già accennato, secondo Microsoft uno scenario simile si è presentato a gennaio, in occasione delle elezioni a Taiwan. Questo contesto sarebbe stato utilizzato come banco di prova per gli strumenti IA per il governo cinese.

Se nel caso dell’isola asiatica l’operato della Cina non è servito a sovvertire le elezioni, in futuro questo tipo di influenza potrebbe risultare ben più determinante, anche grazie a forme di attacco ancora più raffinate come deepfake e simili.