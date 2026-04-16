Microsoft cambia RDP con l’update di aprile: cosa devono sapere i sysadmin

Chiunque abbia usato Remote Desktop almeno una volta conosce quella schermata: un avviso di sicurezza che compare prima della connessione, spesso ignorato con un clic frettoloso.

Microsoft ha documentato nel dettaglio quando e perché questi avvisi vengono mostrati, e capirne il funzionamento non è una questione tecnica secondaria. In ambienti aziendali, ignorarli può esporre l’intera infrastruttura a rischi concreti.

Il protocollo RDP (Remote Desktop Protocol) consente di controllare un sistema remoto come se si fosse fisicamente davanti allo schermo. Per farlo in modo sicuro, ogni connessione dovrebbe essere autenticata tramite certificati digitali che verificano l’identità del server. È esattamente quando questa verifica fallisce (o non può avvenire) che scattano gli avvisi.

Cosa significa davvero un avviso RDP

Gli avvisi di sicurezza in Remote Desktop non sono tutti uguali. Alcuni segnalano semplicemente che il certificato del server non è riconosciuto dal client, situazione comune con certificati auto-firmati o infrastrutture interne. Altri indicano qualcosa di più grave: una discrepanza tra il nome host e il certificato presentato, che può essere il segnale di una configurazione errata o, nei casi peggiori, di un attacco man-in-the-middle in corso.

In uno scenario di questo tipo, un attore malevolo si interpone tra client e server, intercettando le credenziali o i dati trasmessi. L’utente si connette convinto di raggiungere il sistema corretto, ma sta comunicando con un intermediario non autorizzato. Procedere nonostante l’avviso, senza verificare, significa accettare consapevolmente questo rischio.

Come eliminare gli avvisi alla radice

La soluzione non è disabilitare gli avvisi, ma rimuoverne la causa. I server Remote Desktop dovrebbero essere configurati con certificati emessi da un’autorità di certificazione riconosciuta, con il nome host correttamente associato. In ambienti enterprise, questo processo può essere centralizzato tramite Active Directory Certificate Services, che distribuisce certificati validi a tutti i sistemi della rete, eliminando gli avvisi per gli utenti finali e garantendo connessioni verificabili.

Per gli utenti che non gestiscono l’infrastruttura, la regola pratica è semplice: se compare un avviso inatteso su una connessione abituale, non procedere e contattare l’amministratore di sistema. Un avviso che prima non c’era può indicare un cambiamento legittimo nella configurazione, oppure qualcosa che merita attenzione immediata.

Il punto di equilibrio tra sicurezza e usabilità

Gli avvisi di Remote Desktop esistono per un motivo preciso: segnalare all’utente che qualcosa non ha superato la verifica automatica.

Ridurli attraverso una configurazione corretta migliora l’esperienza senza abbassare il livello di protezione anzi, lo alza, perché elimina la desensibilizzazione che porta a ignorare avvisi anche quando sono fondati.

La sfida per chi gestisce infrastrutture IT è proprio questa: fare in modo che un avviso, quando compare, significhi davvero qualcosa. E che chi lo riceve sappia come interpretarlo.