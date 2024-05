Microsoft: con il nuovo LLM MAI-1 sfida lanciata a Google e OpenAI

Secondo alcune notizie non ancora ufficiali Microsoft starebbe lavorando per creare un nuovo LLM, chiamato MAI-1. A quanto pare, lo stesso potrebbe risultare un diretto concorrente rispetto ad altri modelli IA già consolidati, come GPT-4 e Claude.

Sul progetto MAI-1, che sembra comunque basarsi su GPT-4 Turbo di OpenAI, sta lavorando un team capitanato dall’ex capo del team di sviluppo AI di Google, ovvero Mustafa Suleyman. Tra le voci di corridoio che corrono riguardo questo progetto, vi è l’applicazione della tecnologia Inflection, opera di una startup IA creata proprio da Suleyman e poi acquisita da Microsoft.

Inutile affermare come MAI-1 potrebbe portare uno scossone notevole al settore: si parla di un LLM che potrebbe lavorare su circa 500 miliardi di parametri, il che porterebbe il prodotto Microsoft a una capacità di calcolo di gran lunga superiore a GPT-4.

MAI-1 lavorerà su circa 500 miliardi di parametri, una potenza di calcolo impressionante

A quanto pare, MAI-1 potrebbe lavorare con due diversi approcci. Si parla, tra le altre cose, di un LLM su piccola scala, capace di essere eseguito localmente su dispositivi mobile. L’altro LLM, molto più potente, andrebbe a lavorare attraverso la tecnologia cloud.

Per quanto concerne l’alimentazione, invece, si parla di ampio utilizzo di server dotati di GPU NVIDIA e di testi generati attraverso GPT-4 oltre a varie fonti provenienti da Internet.

Nonostante ciò, la nuova creazione di Microsoft è un po’ ancora tutta da scoprire. Secondo quanto rivelato da una fonte anonima a The Information, infatti, persino la compagnia non avrebbe ben chiaro come sfruttare la potenza del suo nuovo modello.

Di certo, il progetto in questione dimostra come l’azienda creda fortemente nello sviluppo dell’IA e come l’intenzione sia quella di gettarsi a capofitto in questa nuova ed entusiasmante tecnologia.