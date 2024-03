Microsoft Copilot offre GPT-4 Turbo gratuitamente a tutti

GPT-4 Turbo, modello di Intelligenza Artificiale creato da OpenAI e finora riservato agli utenti Pro di Copilot è disponibile a tutti gratuitamente.

Anche gli utenti base del chatbot, infatti, possono accedere al modello IA avanzato semplicemente impostando Copilot sulla modalità Creativa o Precisa. Oltre a confermare la novità, Microsoft ha puntualizzato che, sia per gli utenti Pro che per tutti gli altri, sarà possibile comunque ancora affidarsi al modello precedente in caso di necessità.

L’IA in questione è stata alimentata attraverso dati fino ad aprile 2023, oltre ad offrire diversi altri vantaggi. Per esempio, il modello è in grado di gestire istruzioni relative alla sintesi vocale e, nel complesso, permette di interagire con l’IA accettando fino a 128.000 token (unità di misura che definisce la quantità di testo gestibile dal chatbot). Fino a qualche ora fa, tutto ciò era riservato agli utenti Pro di Copilot, con un costo di abbonamento pari a 22 euro al mese.

GPT-4 Turbo è gratis con Copilot in attesa di GPT-4.5 Turbo

Questa mossa di Microsoft mira a rendere Copilot ancora più diffuso e utilizzato. Questo assistente IA è già ben presente nella vita quotidiana di milioni di utenti, essendo integrato in Windows 11, così come sul motore di ricerca Bing, sul browser Edge oltre a risultare uno strumento utilissimo nel contesto di Microsoft 365.

GPT-4 Turbo rappresenta al momento quanto di meglio può offrire OpenAI in termini di chatbot ma, a quanto pare, la compagnia di Sam Altman si sta preparando al rilascio di un nuovo modello.

Stiamo parlando di GPT-4.5 Turbo, la cui esistenza è stata rivelata da un post, pubblicato per errore, dall’account ufficiale di OpenAI. Nello stesso, la nuova IA veniva descritta come in grado di superare GPT-4 Turbo per velocità, precisione e scalabilità.

In questo contesto, il rilascio gratuito di GPT-4 rappresenta un ulteriore segnale che il rilascio del nuovo modello potrebbe non essere così lontano nel tempo.