Microsoft Copilot Vision: cosa può fare l'AI con le nostre app Windows

Microsoft ha annunciato un importante aggiornamento Copilot che introduce nuove funzionalità all’assistente integrato in Windows, rendendolo ancora più potente e interattivo. La versione 1.25034.133.0, recentemente rilasciata, punta a migliorare l’esperienza utente attraverso strumenti avanzati come la ricerca file intelligente, chiamata File Search, e la visione artificiale, chiamata Copilot Vision.

Come funziona Copilot File Search

La prima grande novità è la funzione di file search avanzata, che rappresenta una vera rivoluzione nel campo della gestione documentale. Grazie a questa tecnologia, gli utenti possono effettuare ricerche utilizzando comandi in linguaggio naturale, ad esempio chiedendo “trova il mio curriculum”.

Non solo è possibile localizzare rapidamente i documenti, ma anche ottenere risposte specifiche sul loro contenuto. Questo sistema supporta una vasta gamma di formati, tra cui documenti Office (.docx, .xlsx, .pptx), PDF, file di testo e persino JSON.

Inoltre, la privacy degli utenti è garantita attraverso controlli personalizzabili nelle impostazioni, offrendo un’esperienza sicura e personalizzata.

Come funziona Copilot Vision

Un’altra innovazione significativa è rappresentata da Copilot Vision, una funzione che consente all’intelligenza artificiale di “vedere” ciò che l’utente sta visualizzando sullo schermo. Questa funzionalità, attivabile tramite l’icona degli occhiali nella barra degli strumenti, permette di condividere finestre specifiche con l’assistente per ricevere suggerimenti contestuali, analisi immediate e supporto pratico durante le attività lavorative.

Ad esempio, mentre si lavora su una presentazione o si consulta un documento, Copilot può fornire consigli mirati, semplificando e velocizzando il flusso di lavoro.

Quando arrivano Copilot Vision e File Search

Il rilascio dell’aggiornamento seguirà un approccio graduale. La funzione Copilot Vision sarà inizialmente disponibile esclusivamente per gli Insider negli Stati Uniti, mentre la funzione di ricerca file avanzata verrà distribuita a livello globale per tutti gli utenti Insider. Microsoft ha invitato gli utenti a fornire feedback attraverso l’opzione dedicata nel profilo dell’app, sottolineando l’importanza della collaborazione con la community per ottimizzare l’esperienza d’uso.