Microsoft doterà tutti i laptop IA di pulsante Copilot: è una buona idea?

I PC con IA integrata, a quanto pare, saranno presto realtà. Ciò, come è facile comprendere, comporterà una serie di cambiamenti sostanziali per quanto concerne l’hardware.

Tra questi cambiamenti ne esistono alcuni sostanziali, come CPU in grado di sostenere localmente un assistente IA e altri più basilari. In quest’ultima categoria rientra l’integrazione di un apposito tasto per Copilot sui laptop prodotti da Microsoft.

Secondo quanto rivelato dall’azienda appena citata e da Intel, affinché un computer sia definito come “PC AI”, questo dovrà soddisfare tre requisiti fondamentali, ovvero permettere l’esecuzione di Copilot, offrire una NPU (supportata da CPU e GPU adeguate) e un pulsante Copilot.

L’introduzione di un bottone apposito, però, potrebbe scontentare molti.

Pulsante Copilot per i PC con IA: dubbi e certezze

Secondo alcuni utenti, infatti, l’inserimento del pulsante Copilot potrebbe comportare una modifica sostanziale al layout della tastiera. Inoltre, va considerato che in molti rifiutano di usare (o usano solo occasionalmente) gli assistenti IA.

Microsoft, a proposito del tasto aggiuntivo, non ha specificato come lo stesso debba presentarsi, sia per quanto riguarda le dimensioni che il posizionamento. Il timore di alcuni esperti è che i produttori lo posizionerà un po’ dove capita, senza particolare attenzione o riducendo altri tasti già esistenti (come Ctrl o Alt).

Nonostante questi dubbi, come è facile intuire, il bottone per Copilot diventerà presto parte integrante dei nostri dispositivi. D’altro canto, lato software, Microsoft si è già portata avanti.

Con Windows 11, infatti, è già disponibile un apposito pulsante in basso a destra nella barra delle applicazioni. Di fatto, la sua pressione dovrebbe fornire un effetto simile a quello offerto da un bottone fisico su tastiera.

Secondo una ricerca di mercato condotta dalla International Data Corporation, i PC con IA integrata raggiungeranno il 60% delle vendite sul mercato dei computer entro il 2027.