Il software indispensabile per chiunque abbia uno smartphone e/o un tablet è certamente il browser web. Il mercato offre diverse soluzioni (quella più gettonata è di Google) ma in risalita c’è anche Microsoft Edge. Basato su Chromium, è più versatile e rapido nelle operazioni, e – da qualche mese – può contare anche su alcune feature AI.

Microsoft Edge ora è un Browser AI su App Store e Play Store

Volendo portare l’attenzione dell’utente su questo importante particolare, l’azienda di Redmond ha deciso di rinominare il browser su App Store (iOS e iPadOS) e Play Store (Android): ora si chiama Microsoft Edge: Browser AI. In termini di nuove funzionalità non c’è nulla da segnalare, ma il colosso tech ha deciso di applicare tale modifica per sottolineare fin da subito le potenzialità del browser legate all’intelligenza artificiale.

Nonostante alcune funzionalità indicate nella descrizione (anch’essa aggiornata) siano in realtà disponibili anche in altri browser, Microsoft Edge ha l’enorme vantaggio di integrarle di default. Una volta scaricata l’app, sono subito a disposizione dell’utente, a portata di un tap.

Microsoft Edge è il tuo browser con intelligenza artificiale integrata, dotato di funzionalità potenziate da IA che migliorano la tua esperienza di navigazione, incluso il nuovo Copilot in Edge che ti aiuta a trovare, creare e fare oltre ciò che pensavi possibile con un browser più intelligente.

Anche gli screenshot sono nuovi e hanno come focus l’AI e strumenti come DALL-E 3 e Copilot.

Per quanto riguarda il mercato mobile, Microsoft ha dato il via al nuovo anno nel migliore dei modi. Al pari di ChatGPT di OpenAI, è ora disponibile anche l’app standalone di Copilot sia per iPhone/iPad che per smartphone e tablet Android.