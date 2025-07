Microsoft Edge Copilot mode: una nuova era per la navigazione web

La trasformazione della navigazione sul web sta per compiersi grazie a una svolta epocale firmata Microsoft Edge. Dal 29 luglio 2025, il browser della casa di Redmond introduce la rivoluzionaria Copilot Mode, ridefinendo radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con il web.

Questa nuova modalità promette di semplificare e rendere più intuitiva l’esperienza online, grazie all’integrazione profonda dell’Intelligenza Artificiale e di strumenti conversazionali avanzati, che segnano un netto distacco dalle logiche tradizionali di ricerca e consultazione delle informazioni.

Per anni, il paradigma della ricerca online è rimasto invariato: aprire il browser, digitare una domanda e sfogliare una lunga lista di risultati. Oggi, però, Edge si propone di superare questo modello, offrendo un assistente digitale capace di anticipare le esigenze dell’utente e di accompagnarlo passo dopo passo durante la sua esplorazione digitale. La chiave di questa rivoluzione è un’interfaccia utente completamente rinnovata, in cui un unico campo di input permette di unificare la chat, la ricerca e la navigazione, eliminando la frammentazione tra le diverse modalità di interazione.

Copilot mode si basa sul linguaggio naturale

La Copilot Mode introduce una modalità di comunicazione basata sul linguaggio naturale, permettendo agli utenti di dialogare con il browser come se stessero parlando con un vero assistente personale. Non è più necessario comporre query complesse o navigare tra decine di schede: basta porre una domanda, richiedere un confronto tra prodotti o esplorare contenuti specifici utilizzando un linguaggio semplice e diretto. L’assistente digitale, grazie alla potenza dell’AI, è in grado di comprendere il contesto e di fornire risposte mirate con grande semplicità.

Uno degli aspetti più innovativi di questa modalità è la capacità di analizzare, previo consenso dell’utente, i contenuti delle schede aperte per offrire suggerimenti contestuali e personalizzati. Ad esempio, chi sta pianificando una vacanza potrà semplicemente chiedere all’assistente di individuare sistemazioni con determinate caratteristiche, ottenendo una selezione mirata senza dover consultare manualmente ogni singolo sito. Questo approccio proattivo consente di risparmiare tempo prezioso e di ottenere risultati più pertinenti rispetto ai metodi tradizionali.

La navigazione web tramite comandi vocali rappresenta un ulteriore passo avanti nell’evoluzione dell’esperienza digitale. Grazie a questa funzionalità, è possibile chiedere all’assistente di individuare informazioni specifiche all’interno di una pagina, aprire più visualizzazioni contemporaneamente per confrontare diversi prodotti o servizi, e gestire le proprie attività online in modo ancora più fluido e naturale.

Guardando al futuro, Edge si prepara a introdurre ulteriori innovazioni: la roadmap prevede l’implementazione di funzioni avanzate che, sempre previa autorizzazione dell’utente, permetteranno a Copilot Mode di accedere a dati personali come la cronologia di navigazione e le credenziali di accesso. Questo aprirà la strada a operazioni automatizzate, come la prenotazione di viaggi o la pianificazione di appuntamenti, offrendo un livello di personalizzazione mai visto prima su un browser.