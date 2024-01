Microsoft Edge: nuova funzionalità di ricerca rivoluziona il browser

Mikhail Parakhin, CEO Advertising and Web Services presso Microsoft, ha annunciato una nuova e interessante funzione che potrebbe rivoluzionare l’utilizzo di Microsoft Edge e, più in generale, l’intero settore dei browser.

Stiamo parlando di una ricerca online effettuabile su due motori di ricerca in contemporanea. Di fatto è possibile paragonare le SERP di due engine diversi, ottenendo una panoramica ancora più ampia sulle proprie ricerche.

In Edge, you can search in two engines simultaneously: if Bing is your default and you click on the Search icon, you’ll see, say, Google results (and vice versa). It will stay in sync and refresh with the new query. Have you ever tried it? Is this useful? Asking for a friend 🙂 pic.twitter.com/p016dF8Wc1

— Mikhail Parakhin (@MParakhin) January 13, 2024