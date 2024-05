In casa Microsoft tira aria di novità. Alla conferenza Build 2024, ad esempio, è stata presentata una funzione di Edge che sarà in grado di tradurre video e generare sottotitoli in tempo reale. Si tratta di una soluzione studiata per consentire agli utenti di abbattere le barriere linguistiche e godersi contenuti che non sono disponibili nella loro lingua.

Come è scontato che sia, soprattutto per un’azienda come Microsoft che sta investendo tantissimo in questo campo, la feature è gestita dall’intelligenza artificiale e sarà compatibile con diverse piattaforme di video sharing, come YouTube, Coursera, LinkedIn e Bloomberg. Tra le lingue inizialmente supportate figurano il tedesco, l’italiano, lo spagnolo, l’inglese e l’hindi, ma l’azienda conta di arricchire questo elenco con futuri aggiornamenti.

Nell’esempio riportato di seguito si vede come siano necessari pochi clic per dare il via alla traduzione (dall’inglese allo spagnolo, in questo caso) e come basterebbero pochi clic anche per chiedere alla feature AI di Microsoft Edge di generare i sottotitoli.

Microsoft Edge for Business: nuovi strumenti di sicurezza per le aziende

Nel corso della conferenza, oltre a Copilot Studio, sono state annunciate anche nuove feature di sicurezza per Microsoft Edge for Business (versione introdotta nel 2023) per prevenire fughe di notizie e difendersi da minacce e vulnerabilità. In arrivo anche strumenti per bloccare l’acquisizione di screenshot su siti web sensibili e/o protetti.

Un’altra misura di sicurezza aiuterà gli amministratori IT a garantire che Edge sia sempre aggiornato. È una novità importante perché il browser ottiene diversi aggiornamenti di sicurezza a settimana per mitigare le vulnerabilità ma questi update in molti casi non vengono installati nell’immediato (cosa che invece sarebbe consigliabile fare, per ovvi motivi).

Le novità appena descritte saranno disponibili per amministratori IT nelle prossime settimane, ha dichiarato Microsoft.