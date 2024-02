Sono ormai tanti anni che Microsoft prova a rubare la scena a Sony nel mercato del gaming, il sorpasso però non c’è mai stato e la situazione non sembra sia destinata a cambiare in futuro, nonostante qualche scossone (come il Game Pass e il cloud gaming). PlayStation resta la console più venduta e non accenna a rallentare la sua cavalcata, e forse proprio per questo motivo l’azienda di Redmond potrebbe aver preso una decisione davvero inaspettata: portare le sue esclusive, come Starfield, sulla piattaforma di gioco della concorrenza.

Di ufficiale al momento non c’è ancora nulla, ma le voci di corridoio circolate nelle ultime ore e il messaggio pubblicato da Phil Spencer su X sembrerebbero lasciare spazio a pochissimi dubbi. Procedendo in ordine cronologico, l’indiscrezione è stata lanciata da una fonte a conoscenza dei piani di Microsoft: l’intenzione dell’azienda sarebbe quella di portare le sue esclusive su PlayStation 5 e Nintendo Switch. In questo elenco, come suggerito da The Verge, ci sarebbe anche Indiana Jones and the Great Circle sviluppato da Bethesda, parte degli Xbox Game Studios dal 2020.

Le esclusive Xbox anche su PlayStation 5? Phil Spencer non smentisce e annuncia un importante evento

Dopo la fuga di notizie, è arrivata la dichiarazione di Phil Spencer, al timone della divisione Xbox. «Stiamo ascoltando e vi ascoltiamo», ha scritto P3 sul social network di Elon Musk. «Abbiamo programmato un business update event per la prossima settimana. Non vediamo l’ora di condividere con voi maggiori dettagli sulla nostra visione circa il futuro di Xbox».

We're listening and we hear you. We've been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned. — Phil Spencer (@XboxP3) February 5, 2024

Quella di Phil Spencer non è una conferma, ma nemmeno una smentita. Se il leak delle ultime ore fosse stato lontanissimo dalla realtà, il dirigente Microsoft avrebbe probabilmente spazzato via ogni voce circa questa sorta di resa di cui si parla con una certa insistenza. La smentita però non è arrivata, e anzi sembra che il breve annuncio sia arrivato “solo” per via di queste voci.

A proposito delle speculazioni, su PlayStation 5 e Nintendo Switch dovrebbe sbarcare anche di Sea of Thieves, Hi-Fi Rush (una delle sorprese del 2023) e soprattutto Starfield. Il videogioco, sempre firmato Bethesda Studios, è considerato uno dei titoli di punta per Xbox Series X|S e PC Windows, un’esclusiva di un certo peso con cui attirare nuovo pubblico.

Immagine di copertina via Dexerto