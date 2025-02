Microsoft ha lanciato Office gratis, ma ancora nessuno se n'è accorto

Microsoft ha recentemente introdotto, in modo discreto, una versione gratuita della sua suite Office supportata dalla pubblicità e derivata direttamente da Microsoft 365. L’obiettivo sembra essere quello di consentire agli utenti di accedere a Word, Excel e PowerPoint senza un abbonamento. E non siamo parlando di Office Online, ovvero la versione Web della suite per l’ufficio di Microsoft, bensì di una versione che si installa in locale e, pur presentando alcune limitazioni, risulta perfettamente funzionante.

Non se ne parla in giro semplicemente perché Microsoft sembra aver limitato la possibilità di usare la versione gratuita di Office ad alcuni Paesi emergenti. E, per adesso, l’interfaccia di Office risulta in lingua inglese.

Digitando Impostazioni area nella casella di ricerca di Windows quindi scegliendo temporaneamente India dal menu a tendina Paese o area geografica, si può provare in anteprima la versione gratuita di Office derivata da Microsoft 365.

Le principali limitazioni della versione gratuita di Office

Sebbene l’iniziativa messa in campo da Microsoft rappresenti un’opportunità interessante per molti utenti, presenta alcune restrizioni significative:

Presenza di annunci pubblicitari . La versione gratuita di Office include un banner pubblicitario permanente sul lato destro dell’interfaccia utente, che non può essere rimosso senza acquistare un abbonamento premium. Inoltre, ogni poche ore viene riprodotto un annuncio video di 15 secondi all’interno delle applicazioni Office.

. La versione gratuita di Office include un banner pubblicitario permanente sul lato destro dell’interfaccia utente, che non può essere rimosso senza acquistare un abbonamento premium. Inoltre, ogni poche ore viene riprodotto un annuncio video di 15 secondi all’interno delle applicazioni Office. Nessuna possibilità di salvataggio locale . Gli utenti possono salvare i documenti solo su OneDrive , il servizio di cloud storage Microsoft. La versione gratuita include 5 GB di spazio online, mentre non è possibile salvare file direttamente sul disco locale.

. Gli utenti possono salvare i documenti solo su , il servizio di cloud storage Microsoft. La versione gratuita include 5 GB di spazio online, mentre non è possibile salvare file direttamente sul disco locale. Mancanza di funzionalità avanzate. Alcune funzionalità avanzate risultano disabilitate nella versione gratuita. Per quanto riguarda Word, ad esempio, citiamo l’impossibilità di utilizzare dettatura vocale, componenti aggiuntivi, formattazioni avanzate come interlinea personalizzata, bordi, tabelle avanzate e SmartArt. In Excel si nota l’assenza di strumenti di analisi dei dati, formattazione condizionale, tabelle pivot e strumenti di auditing. In PowerPoint si riscontrano evidenti limitazioni nel design delle presentazioni, l’impossibilità di aggiungere SmartArt, di registrare le presentazioni e accedere a strumenti di animazione avanzati.

Come installare la versione gratuita di Microsoft Office

Qualora desideraste provare la versione gratuita di Office, è sufficiente applicare alcuni semplici passaggi: