Microsoft intende potenziare il tasto Condividi di Windows 11?

Microsoft sta lavorando per introdurre una sorta di pulsante Condividi “universale” capace di rendere ancora più facile la condivisione di contenuti tra gli utenti. I primi test che indicano questa direzione sono apparsi in una nuova Preview Build di Windows 11, ora disponibile per i Windows Insider nei canali Dev e Beta.

Nello specifico, l’utente di X noto come @Phantomofearth, ha segnalato come le prossime versioni del sistema operativo potranno offrire la possibilità di condividere i file a cui l’utente ha avuto accesso di recente dalla barra delle applicazioni e dal menu Start.

Ciò significa che gli utenti saranno in grado di inviare file, link e testo comodamente a colleghi, amici o familiari.

But wait, there’s more! Yes, more new Share entry points. You’ll also be able to quickly share recently accessed files from taskbar and Start menu jump lists. (disabled by default, same build.) vivetool /enable /id:45738940 https://t.co/4X4q5SMBRx pic.twitter.com/fbQiu0ArDN — phantomofearth 🍂 (@phantomofearth) November 8, 2024

Il nuovo tasto Condividi è solo un semplice test di Microsoft

Sebbene Phantomofearth abbia individuato la nuova funzione legata al tasto Condividi in Windows 11 Insider Preview Build 22635.4445, in realtà tutto ciò non è liberamente accessibile. Si tratta infatti di una funzione nascosta, che l’utente ha individuato durante l’utilizzo di un software di terze parti (ovvero ViveTool).

Considerando che la nuova gestione di Condividi è stata individuata in un’anteprima e che, nello stesso contesto, non si tratta di una funzionalità implementata, è possibile anche che Microsoft non vada mai a proporre questa novità alle versioni standard del proprio sistema operativo.

Il programma Windows Insiders Preview Build, in questo momento, sembra avere altre priorità, come la funzionalità AI chiamata Rewrite, che dovrebbe offrire un concreto salto di qualità per gli utenti che si affidano a Notepad.

L’integrazione dell’AI con questa app dovrebbe permettere agli utenti di richiedere modifiche automatiche del testo, accorciandolo, allungandolo o modificando lo stile di scrittura.