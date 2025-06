La creazione video tramite Intelligenza Artificiale sembra destinata a cambiare radicalmente con il lancio del rivoluzionario Bing Video Creator, uno strumento sviluppato da Microsoft in collaborazione con OpenAI.

Questa innovazione sfrutta il modello avanzato Sora per trasformare semplici testi in video, ampliando così le possibilità creative direttamente all’interno del motore di ricerca Bing. La funzione, attualmente disponibile solo nell’app mobile di Bing, sarà presto estesa alle versioni desktop e a Copilot Search.

Questo strumento rappresenta un altro passo significativo nella strategia di integrazione della tecnologia AI nei servizi Microsoft, consolidando la partnership con OpenAI, già esistente dal 2023 con l’introduzione di DALL-E per la generazione di immagini.

Bing Video Creator: Microsoft sfida Veo 3 di Google

Nonostante l’entusiasmo per il potenziale creativo del Bing Video Creator, il percorso verso il lancio non è stato privo di sfide. YouTube, per esempio, ha sollevato preoccupazioni riguardo all’uso dei propri contenuti per l’addestramento di Sora, mentre diversi artisti e creator coinvolti nei test iniziali hanno evidenziato questioni legate ai diritti d’autore e alla protezione dei contenuti generati.

Nel panorama competitivo della generazione video basata su AI, Bing Video Creator dovrà affrontare concorrenti di tutto rispetto come il modello Veo 3 di Google, che offre funzionalità avanzate come la generazione di audio integrato. Questa concorrenza mette in luce la necessità di innovazione continua in un settore in rapida evoluzione, dove le aziende tecnologiche sono impegnate a migliorare l’esperienza utente e a espandere le opportunità creative.

Rimane incerto quale sarà l’impatto di queste innovazioni sul mercato e sulla comunità dei creator. Mentre alcune piattaforme esistenti potrebbero sentirsi minacciate, altre potrebbero trovare nuove opportunità per collaborare e crescere. Ciò che è certo è che Bing Video Creator rappresenta un passo avanti significativo nell’evoluzione del motore di ricerca Microsoft.