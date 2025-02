Microsoft lancia l'app nativa Mac per Copilot

Microsoft sta per lanciare l’app nativa per Mac di Copilot in alcuni territori, ovvero Stati Uniti, Regno Unito e Canada. Allo stato attuale non è ancora dato sapere quando il software sarà disponibile al di fuori dei suddetti stati.

L’app dedicata all’assistente AI offrirà accesso alla versione Web del servizio, con un’esperienza utente che dovrebbe risultare identica rispetto all’utilizzo da browser.

Secondo quanto rivelato dal sito Engaged, vi sono solo due sostanziali differenze tra le due versioni. L’app per Mac, infatti, include una scorciatoia da tastiera che permette di attivare Copilot (Comando + Spazio) e permette all’utente di ottenere la modalità scura.

App nativa Mac per Copilot: Microsoft cerca nuovi utenti per l’assistente AI nell’ecosistema Apple

Questa novità non è di certo l’unica che riguarda Microsoft e Copilot in questi ultimi giorni.

All’inizio di questa settimana, la compagnia ha annunciato che avrebbe reso disponibili a titolo gratuito le funzionalità di Copilot Voice e Think Deeper, che attinge al modello o1 di OpenAI. Entrambe le mosse sembrano mirate ad ampliare il bacino d’utenza per l’assistente AI. D’altro canto, il lancio di DeepSeek e ChatGPT, che resta ancora leader del settore, hanno spinto il colosso tecnologico a mosse decise per non perdere potenziali utenti.

La mossa di Microsoft appare interessante, in quanto Apple è da sempre uno dei principali concorrenti della compagnia di Redmond. Rendere disponibile un software compatibile con hardware dei competitor è, di solito, tutt’altro che semplice, con tempi molto lunghi.

Secondo questo ragionamento, il lancio di un’app macOS dedicata per Copilot, già disponibile come app per iPhone e iPad, potrebbe essere il servizio più rapido mai lanciato da Microsoft nell’ecosistema Apple.