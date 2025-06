Microsoft lancia un nuovo e sorprendente menu Start in Windows 11

Il nuovo menu Start di Windows 11 rappresenta una vera e propria svolta nel contesto di navigazione, personalizzazione e accessibilità.

Disponibile inizialmente nel Dev Channel per una fase di test, questa implementazione ha già suscitato entusiasmo tra i tester, grazie a miglioramenti significativi, sia estetici che funzionali.

La principale novità introdotta da Microsoft è un’interfaccia scorrevole completamente riprogettata, che permette agli utenti di accedere a tutte le applicazioni installate senza dover navigare attraverso pagine multiple. Il nuovo design è pensato per ottimizzare la fluidità e la semplicità, migliorando l’interazione con il sistema operativo.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la possibilità di personalizzare il menu. Gli utenti possono scegliere tra diverse modalità di visualizzazione: la modalità categoria, che organizza le applicazioni per tipologia, e la modalità griglia, che le dispone in ordine alfabetico con un layout tradizionale. Inoltre, è ora possibile disattivare completamente la sezione raccomandati, permettendo di massimizzare lo spazio dedicato alle applicazioni preferite.

Piccola rivoluzione per il menu Start in Windows 11: cosa cambia?

Il nuovo design del menu Start si distingue anche per la sua adattabilità alle dimensioni dello schermo. Su dispositivi con display più ampi, il menu è in grado di visualizzare fino a otto colonne di app bloccate, sei elementi raccomandati e quattro colonne di categorie. Su schermi più compatti, invece, l’interfaccia si ridimensiona automaticamente, mostrando sei colonne di app, quattro raccomandazioni e tre colonne di categorie.

Un’ulteriore innovazione è l’integrazione di un nuovo pulsante dedicato ai dispositivi mobili, che consente di espandere o comprimere l’interfaccia di Phone Link. Questa funzione, visualizzabile accanto al menu Start, semplifica l’accesso e l’interazione tra smartphone e PC, migliorando l’esperienza complessiva degli utenti.

Un altro aspetto interessante riguarda la gestione dei widget nella schermata di blocco. Gli utenti possono ora aggiungere, rimuovere o riorganizzare i widget secondo le proprie preferenze, offrendo un livello di personalizzazione mai visto prima.

Per gli appassionati di gaming, Microsoft ha introdotto un aggiornamento significativo alla tastiera per gamepad. Grazie a questa nuova funzionalità, è possibile accedere al PC tramite PIN direttamente dal controller, rendendo l’esperienza di utilizzo più fluida e intuitiva. Questo aggiornamento è particolarmente utile per dispositivi gaming portatili come il ROG Xbox Ally.