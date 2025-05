Microsoft sta lavorando per facilitare ulteriormente la connessione tra dispositivi Android e PC attraverso il lancio di un pannello dedicato a Phone Link, integrato direttamente nel menu Start di Windows 11.

Posizionato nella sezione destra del menu, il pannello offre una panoramica immediata delle informazioni essenziali del telefono connesso. Gli utenti possono controllare rapidamente il livello della batteria, lo stato della connessione e accedere con un solo clic a messaggi, chiamate e foto. Questa soluzione non solo consente di risparmiare tempo, ma elimina la necessità di aprire l’interfaccia completa di Phone Link.

Il pannello si distingue per la sua semplicità e praticità. Oltre ai comandi principali, include una sezione “Recenti” che mostra gli ultimi messaggi di testo ricevuti, le chiamate più recenti e le immagini appena salvate. Inoltre, le notifiche possono essere configurate per apparire come popup nell’angolo inferiore destro dello schermo, garantendo una gestione più immediata delle comunicazioni in arrivo.

Pannello Phone Link nel menu Start: Windows e smartphone Android mai così vicini

Una delle funzioni più apprezzate è il pulsante “Invia file”, posizionato nella parte inferiore del pannello. Questo consente di trasferire documenti dal PC al telefono in modo semplice e veloce, utilizzando il classico drag and drop o selezionando i file direttamente da Esplora File.

Accanto a questa opzione, un menu condensato offre ulteriori scorciatoie per aprire l’app completa, modificare le impostazioni del pannello o accedere alle preferenze del menu Start. A rendere questa novità ancora più interessante, vi è il fatto che non è necessario attendere tempi prolungati per vedere apparire il nuovo pannello sul sistema operativo di Microsoft.

Dopo un periodo di test condotto con il programma Windows Insiders, la nuova funzionalità è ora in fase di distribuzione progressiva per tutti gli utenti di Windows 11, a partire dalla versione 26100.4061, con molti utenti del canale stabile potrebbero già aver ricevuto automaticamente l’aggiornamento.