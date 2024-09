Microsoft lancia Windows App: sostituirà Microsoft Remote Desktop

Qualche ora fa Microsoft ha annunciato il rilascio di Windows App, software che permette di eseguire Windows e relative app su altre piattaforme come macOS, iOS, Android e direttamente da browser. La compagnia di Redmond va così a sostituire, almeno sulla maggior parte di OS appena elencati, il lavoro svolto finora da Microsoft Remote Desktop.

L’app citata era utile per connettersi a un sistema Windows in esecuzione, permettendo all’utente di eseguire da remoto software esclusivo per tale OS. Windows App fa propone un sistema unificato per accedere ai PC Windows con accesso da Desktop remoto attivato, fornendo supporto ad ambienti lavorativi o scolastici.

Come riportato da Hilary Braun, Senior Product Manager di Windows 365 di Microsof, “Questa app unificata funge da gateway sicuro per connettersi a Windows tramite Windows 365, Azure Virtual Desktop, Remote Desktop, Remote Desktop Services, Microsoft Dev Box e altro ancora“.

Windows App è una versione migliorata di Microsoft Remote Desktop

Secondo quanto sostenuto dalla compagnia, oltre a unificare diversi servizi in una sola applicazione, Windows App comporta anche altri vantaggi. Per esempio, si parla di una migliore gestione dei dispositivi per gli amministratori di sistema, di un cambio account più semplice e non solo.

Il passaggio da Microsoft Remote Desktop al nuovo software, nel contesto di macOS, iOS e Android, sarà del tutto automatico. Attraverso l’aggiornamento più recente, il software stesso cambierà nome diventando ufficialmente Windows App. Il nuovo programma includerà la maggior parte di funzionalità già proposte dal suo predecessore (come il supporto per più monitor), così come richiederà gli stessi requisiti per un corretto funzionamento.

Microsoft Remote Desktop è un’app gratuita lanciata nell’ormai lontano 2013 e, per garantire la massima sicurezza durante la sua esecuzione, si affida sistemi come l’autenticazione a più fattori (MFA) oltre a offrire supporto per il protocollo RDP (Remote Desktop Protocol).