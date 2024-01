Microsoft Mesh: avatar 3D e spazi arrivano su Teams per PC e VR

Lo scorso ottobre, Microsoft ha annunciato che la sua tecnologia Mesh, in fase di sviluppo per lungo tempo, era finalmente disponibile per essere provata nella piattaforma Teams tramite un’anteprima pubblica. Nelle scorse ore, la società ha rivelato che la tecnologia degli avatar e degli spazi Mesh 3D è adesso disponibile a livello globale. Ciò riguarda sia gli utenti di Microsoft Teams per PC, sia le persone che utilizzano i visori Meta Quest VR. L’esperienza Mesh verrà aggiunta allo store Meta Quest a partire da oggi, 25 gennaio. In un post sul proprio blog, Microsoft ha affermato che grandi aziende come Takeda, Accenture e Mercy Ships stavano già utilizzando le funzionalità Mesh di Teams per le loro riunioni virtuali. Per attivare Mesh, gli utenti Teams per PC dovranno soltanto cliccare sulla voce “spazio immersivo (3D)”, che si trova nel menu Visualizza.

Microsoft Mesh: come funzionano in nuovi spazi immersivi di Teams

Gli utenti di Teams possono personalizzare e controllare un avatar 3D durante la riunione. Inoltre, potranno interagire con altri avatar durante la sessione online in una serie di spazi virtuali diversi, che Microsoft chiama “spazi immersivi”. Come ricorda l’azienda di Redmond: “Microsoft Mesh in Teams aumenta il coinvolgimento nelle riunioni di Teams con spazi immersivi 3D già pronti, realizzati per soddisfare le tue esigenze, che si tratti di un incontro sociale di gruppo, di una sessione di brainstorming o di una tavola rotonda. Progetta un avatar per rappresentarti e includere tutti nella conversazione. Ospita più discussioni simultanee in piccoli gruppi con audio spaziale, che consente conversazioni collaterali produttive durante il brainstorming, come nel mondo fisico. Ciò riduce il carico cognitivo e aumenta l’efficacia delle discussioni”.

Oltre agli spazi immersivi già disponibili su Teams, le aziende possono anche sfruttare il toolkit Mesh. Questi utenti possono inserire elementi personalizzati in spazi precedentemente creati. Questi includono banner con il logo dell’azienda, video che promuovono i prodotti e i contenuti di un’azienda, ecc. Gli utenti possono anche utilizzare il toolkit per creare spazi completamente nuovi. Il toolkit di Microsoft Mesh è già disponibile con una prova gratuita di sei mesi tramite il piano aziendale Microsoft 365 o Teams.