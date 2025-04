Ecco come sono le nuove icone delle app di Microsoft Office

La suite Microsoft 365 (che un po’ tutti continuiamo a chiamare Microsoft Office) è pronta a cambiare volto con un aggiornamento estetico significativo che punta a migliorare l’esperienza visiva degli utenti. Grazie all’introduzione del linguaggio di design Fluent 2, tutte le principali applicazioni della suite, come Word, Excel, PowerPoint e Outlook, adotteranno un look più moderno e tridimensionale. Questo aggiornamento è stato progettato per integrarsi perfettamente con il design di Windows 11, garantendo una coerenza visiva tra le piattaforme Microsoft.

Le nuove icone Office manterranno la palette cromatica distintiva delle versioni precedenti, ma con un tocco di modernità: bordi arrotondati, gradienti di colore ricchi e un senso di profondità mai visto prima nelle applicazioni Microsoft. Il restyling, atteso dal 2018, interesserà anche altre applicazioni come OneNote, SharePoint, OneDrive e Microsoft Defender, consolidando l’estetica unificata di tutto l’ecosistema software.

Microsoft ha avviato una campagna di raccolta di feedback sul nuovo design, coinvolgendo gli utenti attraverso sondaggi. L’obiettivo è garantire che le nuove rappresentazioni grafiche non siano solo accattivanti, ma anche funzionali e in grado di comunicare efficacemente le innovazioni tecnologiche introdotte.

Proprio da questi sondaggi è saltata fuori la notizia del prossimo arrivo delle nuove icone di Microsoft 365: un utente le ha infatti pubblicate su X, mostrandole a tutti.

🚨EXCLUSIVE: Microsoft may be working on a refreshed, new set of Office icons

what do you think? are they a hit or a miss🤔

personally I have mixed feelings… some are nice, other look overly rounded pic.twitter.com/LHWSLt3Dkv

— jbgski (@jbgski) April 8, 2025