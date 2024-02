Microsoft OneDrive: in arrivo un'interfaccia grafica totalmente nuova

Microsoft ha in progetto di lanciare un design rinnovato per il suo servizio di archiviazione cloud, ovvero OneDrive. Di fatto, entro la fine di febbraio la nuova interfaccia dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti del servizio.

La nuova soluzione dovrebbe portare OneDrive a una soluzione estetica molto più vicina a Windows 11 rispetto al passato. Nonostante ciò, la nuova interfaccia dovrebbe anche offrire vantaggi concreti lato pratico, con una semplificazione che potrebbe renderla più accessibile anche agli utenti meno esperti.

Si parla, tra le altre cose, di una modalità di ricerca file con selezione attraverso eventuali utenti con cui si è condiviso il contenuto, molto utile per chi lavora con colleghi sullo stesso documento.

Tra le novità, figurano anche dei nuovi filtri file, con la possibilità di poter selezionare diverse estensioni e dunque le diverse tipologie di documenti (Word, Excel, PowerPoint o PDF).

Non solo interfaccia grafica: ecco i cambiamenti previsti per OneDrive

Apprezzabile anche l’implementazione del pulsante “Add new” (Aggiungi nuovo), che permetterà non solo di caricare un file presente in locale, ma anche di avviare la creazione di un documento relativo a Office da zero. Di fatto, si tratta di un singolo pulsante rispetto ai due separati attualmente proposti all’utente.

Le novità, per gli utenti business, non si fermano alla semplice interfaccia. In questo contesto, infatti, Microsoft parla di supporto offline, tempi di caricamento ottimizzati e altre possibili introduzioni.

Secondo Miceile Barrett, product manager di Microsoft “Si tratta di un aggiornamento sia visivo che funzionale progettato per aiutarti ad accedere rapidamente ai tuoi file e a mantenere i tuoi contenuti organizzati in più modi“, specificando poi come “Il design visivo migliorato riduce il disordine e le distrazioni, permettendoti di concentrarti su ciò che è importante: i tuoi contenuti“.

OneDrive ha già ottenuto un importante aggiornamento lo scorso ottobre ma, a quanto pare, Microsoft sta puntando forte su questo strumento e sul suo sviluppo.