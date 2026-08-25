Microsoft pagherà utenti per convincere i conoscenti a usare Edge

Microsoft sta testando un programma referral per aumentare l’utilizzo di Edge sugli smartphone.

L’iniziativa, segnalata da Android Authority, prevede l’assegnazione di 500 punti Microsoft Rewards per ogni nuovo utente portato sul browser. La stessa ricompensa spetta anche alla persona invitata, ma solo quando il referral viene completato secondo criteri precisi.

Non è quindi sufficiente condividere un collegamento, installare l’app o creare un account Microsoft. L’utente deve essere alla prima esperienza con Edge Mobile, installare il browser attraverso il link personale, accedere con il proprio account e utilizzarlo per effettuare almeno una ricerca in due giornate diverse entro i primi 14 giorni. Solo a quel punto il sistema accredita i punti a entrambi.

Come funziona il referral di Edge

La promozione riguarda Edge Mobile per Android e iOS e viene distribuita gradualmente. L’opzione per invitare nuovi utenti sembra comparire soprattutto negli account di chi utilizza già il browser con una certa frequenza. Quando la funzione è disponibile, Edge mostra un invito alla condivisione e permette di generare un collegamento personale, da inviare ad amici o conoscenti.

Il requisito più importante riguarda il profilo dell’invitato. La persona deve essere un nuovo utilizzatore di Edge Mobile e completare l’installazione partendo dal link ricevuto. In seguito deve effettuare l’accesso con un account Microsoft e usare il browser per cercare qualcosa almeno una volta in due giorni distinti, sempre entro le due settimane successive all’adesione. Un clic sul collegamento seguito da una registrazione, dunque, non è sufficiente.

La richiesta di attività su due giornate serve a distinguere una prova reale da un’installazione abbandonata. Microsoft non pretende un utilizzo intenso, ma vuole almeno un segnale di continuità. Secondo le informazioni disponibili, alcuni utenti che arrivano a Edge tramite referral potrebbero ricevere in seguito la possibilità di creare propri link, anche se i criteri di idoneità non sono stati chiariti completamente.

Il valore reale dei 500 punti

Ogni referral valido produce 500 punti per il titolare del link e altrettanti per il nuovo utente. Il limite mensile è fissato a 7.500 punti, cioè 15 referral completati. Se il programma restasse invariato per un anno e si raggiungesse sempre il massimale, il totale teorico arriverebbe a 90.000 punti. Android Authority stima che 7.500 punti valgano circa 6,82 dollari in gift card Microsoft o Xbox, mentre il valore annuale sarebbe vicino a 81,82 dollari.

Queste cifre non devono però essere interpretate come un pagamento diretto. I punti Microsoft Rewards non hanno valore monetario autonomo e possono essere utilizzati soltanto per le ricompense disponibili nel catalogo associato all’account. Le opzioni comprendono gift card di diversi marchi, partecipazione a concorsi e donazioni, ma disponibilità e soglie cambiano in base al Paese e alla regione.

L’iniziativa si inserisce nella strategia con cui Microsoft promuove Bing e Microsoft Store e alcuni servizi Xbox attraverso Rewards. Sul mobile, tuttavia, la concorrenza è legata soprattutto alle abitudini: convincere una persona a installare un browser alternativo è difficile, mentre un piccolo incentivo può incoraggiarla a provarlo. Edge conserva inoltre la base tecnologica Chromium, condivisa con Chrome, ma propone funzionalità proprietarie e, su Android, il supporto alle estensioni come elemento distintivo.