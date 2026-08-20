Firefox prepara Smart Window: Mozilla prova a reinventare il browser

Firefox sta sperimentando un modo meno invasivo di integrare l’Intelligenza Artificiale nel browser.

La nuova Smart Window, ancora disponibile in beta e solo su attivazione volontaria, combina ricerca web, cronologia, schede aperte e modelli linguistici per aiutare gli utenti a recuperare informazioni e organizzare la navigazione.

L’obiettivo di Mozilla non è trasformare Firefox in una semplice interfaccia per chatbot, ma usare l’AI per rendere più accessibili attività già familiari: ritrovare una pagina, collegare schede correlate o verificare una risposta attraverso le fonti originali. L’aggiornamento delle scorse ore introduce risposte basate su dati web aggiornati, collegamenti alle fonti, anteprime visive della cronologia e raggruppamento automatico delle schede.

Smart Window cerca nel web e nella cronologia

Presentata inizialmente come AI Window, la funzione consente di dialogare con un modello direttamente in Firefox. Grazie alla collaborazione con Exa, Smart Window può recuperare informazioni aggiornate dal web e includere nella risposta i collegamenti alle pagine utilizzate. Questo passaggio è rilevante perché permette di controllare l’origine dei dati, invece di affidarsi soltanto al testo generato dall’intelligenza artificiale.

La funzione più originale riguarda però la cronologia. L’utente può descrivere in linguaggio naturale una pagina visitata in precedenza senza ricordare il titolo o l’indirizzo. In una dimostrazione riportata da The Verge, Mozilla ha mostrato il recupero di pagine dedicate a scarpe da corsa consultate la settimana precedente. Smart Window ha analizzato i collegamenti presenti nella cronologia e ha mostrato anche immagini provenienti dai siti visitati.

Le anteprime visive possono aiutare quando il ricordo è legato più all’aspetto di una pagina che alle parole contenute nel titolo. Il sistema, inoltre, può suggerire gruppi di schede correlate e individuare duplicati tra quelle aperte, facilitando la chiusura dei contenuti ripetuti.

Modelli configurabili e attenzione alla privacy

Mozilla mantiene un approccio opzionale e agnostico rispetto ai fornitori. Dalle impostazioni AI Controls è possibile disattivare tutte le funzioni artificiali oppure gestirle singolarmente. Smart Window supporta inoltre diversi modelli, tra cui Gemini 3.1 Flash Lite, oss-gpt-120b e Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507, oltre a modelli eseguiti localmente.

La scelta del modello riguarda anche la gestione dei dati. Mozilla afferma che i fornitori esterni operano con contratti di zero-data-retention, senza conservare le richieste per addestramento, pubblicità o revisione umana. L’elaborazione locale può ridurre ulteriormente il ricorso a servizi remoti, ma dipende dalle capacità del computer.