Microsoft Paint, falla grave su Windows 11: cosa rischiano gli utenti

Microsoft Paint è spesso considerato un’applicazione innocua, legata a operazioni grafiche semplici e quotidiane.

Una vulnerabilità individuata nel programma per Windows 11 dimostra però che anche gli strumenti apparentemente marginali possono entrare nella superficie d’attacco di un computer. Il problema, identificato come CVE-2026-83844, riguarda la possibilità di eseguire codice da remoto attraverso la rete.

La segnalazione merita attenzione soprattutto perché coinvolge un software integrato nel sistema operativo e aggiornato separatamente da Windows. Le informazioni pubblicate da Microsoft indicano inoltre una situazione poco lineare sul rilascio della correzione, che rende importante verificare lo stato effettivo dell’applicazione e dei suoi aggiornamenti.

Microsoft Paint, come funziona la vulnerabilità

La documentazione tecnica descrive il difetto come una lettura fuori dai limiti della memoria, condizione che può consentire a un soggetto non autorizzato di provocare l’esecuzione di codice sul dispositivo interessato.

La valutazione associata alla falla è pari a 8,1 su 10 secondo il sistema CVSS, collocandola nella fascia di gravità alta. Il vettore d’attacco è di rete e non richiede privilegi preventivi; la complessità, tuttavia, è classificata come elevata. Questo elemento ridimensiona la facilità pratica dell’attacco, ma non elimina il rischio.

La descrizione ufficiale parla di un attacco condotto tramite rete e di dati appositamente predisposti. L’errore nella gestione della memoria può quindi trasformarsi in un punto d’ingresso per operazioni malevole. Le informazioni pubbliche consultate non indicano prove di sfruttamento attivo né la disponibilità di un exploit pubblico. È una distinzione importante: la gravità tecnica misura il potenziale impatto, mentre gli attacchi confermati descrivono una circostanza diversa.

Aggiornamento di Paint, come controllare la versione

Come già accennato, il nodo più delicato riguarda la distribuzione dell’aggiornamento. La guida di sicurezza Microsoft indica come corretta la release 11.2605.91.0, ma diversi amministratori hanno riferito che Microsoft Store continuava a proporre una build precedente, ovvero la 11.2605.81.0. Neowin segnala testimonianze discordanti sulla disponibilità geografica e sull’identificativo della versione corretta. Un’altra indicazione riportata nella documentazione MSRC punta infatti alla 11.2609.401.0. Questa discrepanza rende poco prudente affidarsi soltanto alla dicitura automatica che segnala un’app aggiornata.

Per controllare l’installazione si può aprire PowerShell ed eseguire Get-AppxPackage Microsoft.Paint | Select-Object Name, Version.

Il risultato permette di leggere la build presente nel sistema e confrontarla con le indicazioni ufficiali. Se non risulta allineata, è opportuno consultare la scheda di Paint nello Store e verificare nuovamente gli aggiornamenti. In ambienti aziendali, gli amministratori dovrebbero inoltre valutare l’esposizione dei file ricevuti da fonti non verificate e le procedure interne di aggiornamento.

Il caso ricorda che la sicurezza di un PC non dipende soltanto dal sistema operativo o dai componenti più complessi. Anche un’applicazione di base può diventare rilevante nella gestione del rischio: la verifica dovrebbe quindi rientrare nella normale manutenzione, non restare un’attività riservata agli specialisti.