Microsoft: più semplice abbandonare un vecchio telefono con Phone Link

Phone Link, una volta noto come Your Phone, è uno strumento di Microsoft, molto utile per integrare un PC Windows e un smartphone Android o iPhone.

Nonostante si tratti di una utility diffusa e tenuta in grande considerazione dalla compagnia, questa presenta un piccolo difetto da non trascurare. Rimuovere un vecchio telefono può risultare un’operazione tutt’altro che semplice. Microsoft sembra finalmente aver trovato un modo per rendere la vita più facile agli utenti.

Secondo quanto mostrato dall’utente phantomofearth su X, attraverso un post poi diffuso dal sito Windows Lastest, l’azienda starebbe testando una nuova opzione a riguardo su Windows 11.

The Cross Device Experience Host (Manage mobile devices) app is getting the option to easily remove a mobile device from your account, a nice addition! pic.twitter.com/Ce0JtgGdp3 — phantomofearth ⛄ (@phantomofearth) February 2, 2025

Phone Link: tutte le recenti novità proposte da Microsoft

Stando a quanto emerso, gli utenti dovrebbero avere presto a disposizione un menu per la gestione dei dispositivi collegati a Phone Link. Questo dovrebbe essere accessibile attraverso il percorso Impostazioni – Bluetooth e dispositivi – Dispositivi mobili – Gestisci dispositivi, dal quale l’utente dovrà poi selezionare il pulsante di rimozione per scollegare il telefono in questione.

Negli screenshot apparsi su X, viene mostrato come agli utenti potrebbe essere richiesto di rimuovere telefono da altri dispositivi o servizi Windows. Nonostante tale procedura non possa considerarsi propriamente come “intuitiva”, è di certo un salto di qualità rispetto al passato.

La notizia arriva anche pochi giorni dopo che Microsoft ha annunciato diverse altre novità riguardanti Phone Link. Tra di esse figura la possibilità di associare un dispositivo mobile attraverso un riquadro apposito, direttamente dal menu di avvio, oltre alla possibilità di inviare file tramite lo stesso.