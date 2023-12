Microsoft porta IA per ipovedenti su Android: ecco Seeing AI

Gli sforzi di Microsoft per portare l’IA sulle sue piattaforme e arricchire i suoi servizi con algoritmi avanzati si fanno notare quotidianamente ormai. Giusto ieri abbiamo parlato dell’aggiornamento di Copilot a GPT-4 Turbo, ma non è l’unica novità relativa all’intelligenza artificiale che giunge direttamente dal colosso di Redmond. Difatti, pochi giorni addietro l’azienda ha celebrato la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità lanciando su Android la versione aggiornata di Seeing AI, uno strumento gratuito che narra il mondo agli ipovedenti e li aiuta a vivere meglio, più liberamente.

Microsoft porta Seeing AI su Android: come funziona?

Secondo quanto affermato dalla stessa società statunitense sul blog ufficiale, Seeing AI è un’app gratuita che supporta le persone in una varietà di attività quotidiane come leggere lettere, posta elettronica, identificare prodotti di uso quotidiano, fornire descrizioni di foto e molto altro. L’ultimo update, in particolar modo, fornisce descrizioni più ricche delle foto su richiesta, e può anche permette di chattare con il chatbot dopo che quest’ultimo ha scansionato un documento, accedendo così più rapidamente alle voci di un menù, al prezzo di articoli in un catalogo, o a riepiloghi di notizie di giornale.

“In Microsoft utilizziamo la nostra tecnologia per innovare con e per le persone con disabilità. Seeing AI è stato rilasciato per la prima volta per iOS come progetto di ricerca nel 2017, quando io e un team di ingegneri abbiamo lavorato con la comunità dei non vedenti per comprendere le aree in cui la tecnologia potrebbe essere in grado di fornire indipendenza e divertimento ancora maggiori”, ha dichiarato Saqib Shaikh, ipovedente fondatore di Seeing AI.

Con la vasta linea di funzionalità disponibili, Seeing AI mira a diventare la piattaforma di riferimento per tutti gli utenti attivi su Android che necessitano di queste forme di supporto: “Continueremo a lavorare con la community per comprendere il feedback e migliorare l’app”, ha concluso Shaikh.