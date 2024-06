Microsoft ha annunciato che la gamma dei PC Copilot+, presentata lo scorso mese, debutterà il 18 giugno senza una delle sue funzionalità di punta, Recall. Questa feature basata sull’intelligenza artificiale cattura ogni secondo o quasi degli screenshot che l’utente può poi utilizzare per “tornare indietro nel tempo” e controllare quanto fatto o visto al computer. Tuttavia, la stessa feature ha sollevato serie preoccupazioni tra gli utenti per via dell’archiviazione non particolarmente sicura dei dati.

Per rendere sicura la funzione Recall ci vuole più tempo: l’annuncio di Microsoft

Dopo le segnalazioni e le conseguenti critiche, la scorsa settimana Microsoft ha provato a rassicurare tutti affermando che, in tempo per il 18 giugno, avrebbe apportato le giuste modifiche per rendere Recall una funzione totalmente sicura. Qualcosa però deve essere andato storto, perché ora il gigante di Redmond ha ufficialmente confermato che la funzione AI è stata posticipata a data da destinarsi e che verrà rilasciata con un futuro aggiornamento di Windows 11.

In un post aggiornato poche ore fa e consultabile sul blog dell’azienda, si legge che la funzione sarà disponibile in anteprima nel canale Windows Insider Program (WIP) a partire dalle prossime settimane. La decisione, conferma Pavan Davuluri, CVP Windows + Devices, è stata presa dopo i numerosi feedback condivisi dalla community.

La nuova strategia di Microsoft è stata comunicata agli utenti dopo che Brad Smith, dal 2021 vicepresidente della società, ha testimoniato dinanzi alla House Homeland Security Committee. Smith ha dichiarato che Microsoft sta dando massima priorità alla sicurezza, quindi il lancio di una funzione da alcuni definita “disastrosa” per la privacy sarebbe stato incoerente e pericoloso (per gli utenti, ma anche per l’immagine della stessa azienda).

E dunque, alla luce di quest’ultima novità, con quali feature AI verranno lanciati i PC Copilot+ il 18 giugno? Comunicati stampa alla mano, dovrebbero essere le seguenti:

Traduzione dei sottotitoli in tempo reale

Windows Studio Effects (anteprima)

Cocreator nell’app di sistema Paint

Image Generator nell’app di sistema Foto

Per Recall, la novità di punta tra quelle basate sull’intelligenza artificiale, bisognerà attendere. Quanto però non è chiaro.