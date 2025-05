Microsoft PowerToys 0.91: le novità della nuova versione

La versione 0.91 di PowerToys rappresenta un importante aggiornamento per la suite di utilità sviluppata da Microsoft, concentrandosi su miglioramenti di stabilità, velocità e funzionalità esistenti. Questa release si distingue per l’attenzione posta sull’ottimizzazione degli strumenti già disponibili, offrendo un’esperienza più fluida e reattiva per gli utenti che cercano soluzioni per incrementare la propria produttività quotidiana.

Nuovi formati per il selettore di colori

Il selettore di colori si arricchisce con l’aggiunta dei formati Oklab e Oklch, un’implementazione che sarà particolarmente apprezzata da designer e sviluppatori. Questi nuovi formati espandono le possibilità creative e tecniche, rendendo il tool ancora più versatile. Oltre a queste novità, l’aggiornamento risolve problemi di stabilità che potevano causare crash imprevisti e migliora l’interfaccia per prevenire chiusure accidentali durante l’uso.

Miglioramenti per Registry Preview

La funzionalità Registry Preview diventa più accessibile e intuitiva. Ora è possibile inserire chiavi e valori senza dover modificare manualmente l’intestazione del file, semplificando notevolmente l’interazione con questo strumento specializzato. Inoltre, un nuovo pulsante di ripristino rende ancora più agevole l’utilizzo, riducendo il rischio di errori durante la modifica del registro.

Esperienza utente ottimizzata

L’aggiornamento introduce diverse migliorie all’interfaccia utente per adattarsi meglio a configurazioni di schermo differenti, con particolare attenzione al ridimensionamento DPI. La finestra delle novità può ora essere massimizzata per una lettura più comoda, mentre i tempi di caricamento delle impostazioni sono stati significativamente ridotti.

Per quanto riguarda la stabilità, Microsoft ha risolto numerosi bug che potevano causare crash, inclusi problemi che impedivano l’avvio della befehlspalette in modalità amministratore. Questi interventi garantiscono un’esperienza d’uso più affidabile e priva di interruzioni.

Come ottenere l’aggiornamento PowerToys

Per accedere alla versione 0.91, gli utenti possono scaricare l’aggiornamento PowerToys tramite Microsoft Store, direttamente da GitHub (disponibile per sistemi x64 e ARM64) o utilizzando l’opzione di aggiornamento integrata nelle impostazioni di PowerToys. Questa release si rivolge in particolare a chi utilizza Windows in modo professionale e cerca strumenti produttività avanzati per o ttimizzare il proprio flusso di lavoro.

In sintesi, la versione 0.91 di PowerToys rappresenta un’evoluzione significativa, consolidando la suite come un elemento indispensabile per gli utenti che desiderano migliorare la propria efficienza lavorativa. Con una combinazione di nuove funzionalità e perfezionamenti, questo aggiornamento rafforza ulteriormente il valore della suite di utilità di Microsoft.