Microsoft rimuove Copilot da Windows 11: cosa cambia davvero ora

Microsoft rivede in modo concreto la presenza dell’Intelligenza Artificiale all’interno di Windows 11: una scelta che arriva dopo mesi di integrazione spinta di Copilot in applicazioni di sistema e feedback spesso critici da parte degli utenti.

Dalla seconda metà del 2024 fino ai primi mesi del 2026, l’assistente AI è stato inserito in strumenti basilari come Blocco Note e Strumento di cattura, trasformando componenti storicamente minimalisti in interfacce ibride con funzioni generative. Ora la direzione cambia: meno punti di accesso, maggiore selettività e attenzione alle prestazioni.

La decisione si inserisce in un momento preciso per Windows 11: il sistema operativo richiede almeno 4 GB di RAM, ma nella pratica molti dispositivi ne montano 8 o più per compensare il crescente consumo di risorse. Parallelamente, Microsoft ha investito oltre 10 miliardi di dollari nell’AI e in OpenAI, rendendo Copilot centrale nella propria offerta software. Ridurre la sua presenza in alcune aree non significa abbandonarlo, ma ridefinirne il ruolo operativo.

Il “taglio” di Copilot nelle app di sistema

Microsoft ha avviato la rimozione degli entry point di Copilot considerati superflui all’interno di applicazioni native come Blocco Note, Strumento di cattura, Foto e Widget. In pratica spariranno pulsanti, menu contestuali e integrazioni dirette che richiamavano l’assistente senza un reale valore funzionale.

Non si tratta di una dismissione completa dell’AI: Copilot resta disponibile come applicazione autonoma e nella barra delle applicazioni, ma perde la diffusione capillare che aveva caratterizzato gli ultimi aggiornamenti. La scelta riflette un approccio più selettivo, dove le funzionalità AI vengono mantenute solo nei casi in cui migliorano davvero l’esperienza d’uso.

Il cambiamento riguarda anche funzionalità mai pienamente adottate: alcune integrazioni previste, come suggerimenti automatici o assistenza contestuale in notifiche e impostazioni, vengono ridimensionate o eliminate prima della distribuzione su larga scala.

Motivazioni tecniche: prestazioni e consumo risorse

Uno dei fattori principali dietro questa revisione riguarda l’impatto sulle prestazioni. L’integrazione diffusa di Copilot, spesso basata su componenti WebView e processi derivati da Microsoft Edge, introduce overhead in memoria e CPU. In alcuni casi, l’assistente opera come applicazione ibrida con sottoprocessi dedicati a rendering, rete e GPU, aumentando il carico complessivo del sistema.

Riducendo questi elementi, Microsoft punta a migliorare diversi aspetti: tempi di avvio delle applicazioni, reattività dell’interfaccia e stabilità generale. Gli aggiornamenti previsti includono anche ottimizzazioni del file system, riduzione della latenza nei menu e miglioramenti nella gestione delle operazioni di copia e spostamento file.

La rimozione di componenti AI non essenziali contribuisce inoltre ad abbassare il memory footprint del sistema operativo, liberando risorse per applicazioni di terze parti e workload più impegnativi.

Feedback degli utenti e revisione dell’esperienza

Alla base della scelta c’è anche una risposta diretta alle critiche ricevute. L’integrazione massiva dell’AI è stata percepita da molti utenti come invasiva, soprattutto in strumenti semplici come Blocco Note, dove l’aggiunta di funzioni generative comprometteva la linearità d’uso.

Microsoft ha riconosciuto esplicitamente la necessità di ridurre il cosiddetto “AI bloat“, ovvero l’eccesso di funzionalità intelligenti inserite senza un reale beneficio pratico. Il nuovo orientamento privilegia esperienze più pulite e prevedibili, con minore distrazione e maggiore controllo da parte dell’utente.