Microsoft, rivoluzione Skype: stop pubblicità e altre modifiche all'app

Chi utilizza Skype da molto tempo, nel corso degli ultimi anni, ha probabilmente notato come l’app abbia qualche problema a livello di esperienza utente. A pesare su questo aspetto è il numero sempre maggiore di pubblicità che Microsoft ha integrato nel proprio strumento. A quanto pare, la compagnia di Redmond ha deciso di fare marcia indietro sotto questo punto di vista.

Nelle note di rilascio relative a Skype Insider build 8.125, la product manager Irene Namuganyi che ha annunciato come sarà eliminato ogni annuncio pubblicitario presente nel software, per favorire un’esperienza di utilizzo più fluida, ordinata e piacevole. A livello pratico, sia nelle varie sezioni dell’app che nelle singole conversazioni, non sarà dunque visualizzato più nessun tipo di banner.

Questa nuova versione di Skype, come è possibile apprezzare dalla precedente nota, comporta anche altre novità molto interessanti per gli utenti.

L’eliminazione della pubblicità non è l’unica novità: ecco cosa cambia su Skype

Grazie all’aggiornamento Skype può godere di un sistema per la generazione di immagini IA migliorato. Il nuovo strumento è accessibile direttamente dalla finestra della chat o dalla barra superiore. Inoltre, la nota parla dell’integrazione OneAuth nell’app iOS, una possibilità finora accessibile solo nella versione Android dell’applicazione.

In generale, si parla di novità che riguardano l’interfaccia con la speranza di Microsoft di riportare agli antichi fasti un’applicazione che con il boom di WhatsApp e altri programmi appare da tempo in grande difficoltà. Nonostante sia in affanno, Skype resta comunque un sistema di comunicazione molto apprezzato, soprattutto in ambito lavorativo. In questo senso, le pubblicità un po’ troppo invasive hanno ulteriormente allontanato l’utenza dalla piattaforma.

D’altro canto Microsoft non è alle prese con un momento facile e, pur lavorando su Skype, la sua priorità resta la sicurezza visto quanto accaduto recentemente con il caso CrowdStrike.