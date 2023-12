Microsoft Store migliora per favorire la scoperta di nuove app e giochi

Gli impegni di Microsoft per migliorare il proprio store digitale sono evidenti a tutti. Dopo l’apertura verso le app open source e altre migliorie apportate nel corso degli scorsi mesi, gli sviluppatori sono nuovamente a lavoro su Microsoft Store.

Allo stato attuale il servizio, una volta aperto su un qualunque PC Windows, offre una combinazione di app già installate e di software gratuiti consigliati all’utente. Nel corso di un futuro prossimo, però, il colosso di Redmond pensa di proporre un’esperienza utente migliorata, improntata proprio sulla scoperta di nuove app e giochi.

A confermare questo obiettivo è Rudy Huyn, Principal Architect di Microsoft per Microsoft Store, secondo l’interfaccia dello strumento sarà riorganizzata dando meno priorità a ciò che è già installato sul dispositivo in favore di nuovi programmi.

Sebbene queste modifiche siano ancora in fase di test (lo stesso Huyn parla di una versione Beta) e riservata agli utenti Windows Insider, si parla di un paio di settimane per la sua effettiva implementazione.

Exciting Holiday Update: The #MicrosoftStore now prioritizes discovering new applications and games by deprioritizing those you already installed on your device.

This feature in beta version is currently available to #Windows #Insiders. pic.twitter.com/WR8Kzqr3G1

— Rudy Huyn (@RudyHuyn) December 18, 2023