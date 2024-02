Microsoft Store: ora è possibile provare i giochi senza prima scaricarli

Una nuova ed interessante funzionalità sta per essere introdotta nel Microsoft Store di Windows 11.

Nel tentativo di rendere la piattaforma più apprezzata dall’utenza, l’azienda sta implementando la possibilità di provare i giochi presenti senza dover per forza scaricare e installare del software aggiuntivo.

Microsoft Store ha una libreria di giochi piuttosto ampia, sia per quanto riguarda produzioni gratuite sia per quanto concerne software a pagamento. Tuttavia, la necessità di effettuare il download e di installare i titoli può essere un freno per i videogiocatori.

Tutto ciò è destinato però a cambiare, grazie ad alcuni giochi (per ovvi motivi non c’è da aspettarsi dei tripla A) che possono essere provati sul momento, senza alcun tipo di scaricamento o attesa. Questi si troveranno nella sezione Raccolta nel Microsoft Store, che può essere trovata facendo clic sulla scheda Giochi della piattaforma.

A quanto pare, i titoli che rientrano in questa categoria, questi saranno indicati attraverso un logo con un fulmine arancione.

Microsoft Store: con gli Istant Games niente download e installazione

Secondo quanto riportato da Windows Latest, Microsoft ha collaborato con numerosi sviluppatori per rendere i giochi istantanei una realtà. A tal proposito, sembra che i titoli che potranno usufruire di questa funzione siano 69, anche se l’intenzione è quella di ampliare questo catalogo.

L’introduzione dei cosiddetti Instant Games non è immediata e, al momento, solo alcuni utenti hanno potuto provare con mano questa nuova feature di Microsoft Store. A quanto pare, i titoli hanno un impatto minimo sulle prestazioni del sistema ma, per ovvie ragioni, presentano anche spot pubblicitari. A quanto pare, la maggior parte di titoli permette di salvare la progressione del gioco nel momento in cui viene chiusa l’app.

L’introduzione dei giochi istantanei sarà graduale e, nel giro di qualche settimana, potrebbero essere disponibili per la pressoché totalità dell’utenza. Seppur non si tratti di titoli capaci di entusiasmare i videogiocatori più consumati, questa introduzione di Microsoft è ideale per riempire qualche minuto di tempo libero.