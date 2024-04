Microsoft Store, prestazioni migliorate per tutti: ecco come

L’azienda di Redmond ha avviato la distribuzione di una versione aggiornata del suo Microsoft Store, lo strumento che permette di sfogliare un catalogo di applicazioni e giochi e installare direttamente ciò che serve, senza accedere a siti Web di terze parti e senza dover scaricare file da altre sorgenti.

Questa volta non si registrano cambiamenti legati alle funzionalità integrate nel negozio online di Microsoft. I tecnici della società guidata da Satya Nadella, tuttavia, si sono concentrati sulle prestazioni della piattaforma.

Come cambiano le performance del Microsoft Store

Con la pubblicazione della versione 22403 (e seguenti) del Microsoft Store, l’applicazione diventa molto più veloce rispetto al passato sia in Windows 11 che in Windows 10.

Rudy Huyn, uno dei massimi esponenti del team Microsoft Store, rivela che gli utenti possono aspettarsi un caricamento più veloce delle pagine (fino al 40% in media). Il controllo dei diritti e delle licenze ulteriormente ottimizzato fa sì che il pulsante Acquista appaia, ove previsto, fino al 50% più rapidamente.

Lo store si avvia inoltre in maniera molto più rapida che in passato e presenta uno splash screen (schermata introduttiva) significativamente rivisto e migliorato.

Huyn ha pubblicato su X un confronto tra la precedente versione di Microsoft Store e quella attuale, già in fase di distribuzione a tutti gli utenti in possesso di una versione stabile di Windows 11 e di Windows 10.

Controllare la versione del Microsoft Store installata sul proprio sistema

Per verificare il numero di versione del Microsoft Store in uso sul proprio dispositivo Windows 10 o Windows 11, basta innanzi tutto avviare il programma dalla barra delle applicazioni oppure dal menu Start. Come secondo passo, si deve fare clic sul circoletto in alto a destra – nella finestra principale del Microsoft Store – con un riferimento all’account dell’utente.

Da qui, con un singolo clic, basta selezione Impostazioni quindi scorrere il contenuto della schermata fino in basso. Al di sotto della voce Informazioni, sulla destra si trova il numero della release del Microsoft Store.

In alternativa, basta premere Windows+X , scegliere Windows PowerShell oppure Terminale (a seconda della versione di Windows in uso; non sono necessari i diritti di amministratore) quindi impartire il comando seguente:

Get-AppxPackage -Name Microsoft.WindowsStore | Select PackageFullName, Version

Di recente, la società ha aggiunto nel suo Microsoft Store anche l’icona Novità, in basso a sinistra subito sopra l’icona Raccolta. Qui è possibile essere informati, in tempo reale, sulle nuove funzionalità aggiunte allo store integrato in Windows 10 e 11.

L’immagine in apertura è di Microsoft.