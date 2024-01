Un’app particolarmente utilizzata ma al momento non supportata su Android Auto, il sistema di infotainment di Big G pensato appositamente per i veicoli a quattro ruote, è Microsoft Teams. Il sistema operativo, adottato da milioni di utenti a livello globale, però è in costante aggiornamento e dopo nuove funzioni e migliorie dell’interfaccia si appresta ad arricchire anche la sua libreria di applicazioni.

Microsoft Teams su Android Auto: l’arrivo è imminente

Non si tratta di una indiscrezione, ma di una notizia ufficiale diffusa da una delle due parti. Tramite il sito Microsoft 365 Roadmap, il colosso di Redmond rivela che gli utenti potranno utilizzare Microsoft Teams su Android Auto a febbraio.

Con l’app di Teams per Android Auto sarà possibile partecipare a riunioni, avviare call direttamente dall’auto, accedere alle conversazioni recenti e così via. Il tutto mentre si è alla guida, augurandosi che però tutti rispettino i limiti imposti dalla sicurezza stradale. A tal proposito, è scontata – o quasi – la possibilità di poter utilizzare Google Assistant per interagire con la piattaforma con la propria voce, così da non dover fare unicamente affidamento ai comandi manuali.

Nel frattempo, Microsoft Teams farà sue anche altre funzionalità. Tra queste, la possibilità per gli utenti Copilot di accedere alla feature Intelligence Recap, che realizza una sorta di riassunto di una riunione online. Utilissima soprattutto per coloro che non hanno potuto partecipare al meeting online oppure per appuntarsi informazioni sfuggite durante lo stesso.

In base ai dati diffusi di recente dall’azienda, la piattaforma oggi conta circa 320 milioni di utenti mensili. Numeri importanti che certamente hanno spinto Microsoft a sviluppare un client per Android Auto. Questo, come già anticipato, sarà disponibile a febbraio, dunque nel giro di poche settimane.