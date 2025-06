Microsoft Windows 11 Build 27881: tutte le novità dell'ultimo upgrade

Microsoft ha introdotto una serie di aggiornamenti significativi con la nuova Build 27881 di Windows 11 per migliorare la sicurezza, l’accessibilità e l’esperienza utente complessiva. Questa versione sperimentale del sistema operativo, destinata agli utenti del Canary Channel, offre nuove funzionalità e perfezionamenti richiesti dalla community, cosa che rende molto probabile un arrivo di queste novità anche sulla versione stabile del sistema operativo.

Funzionalità innovative e personalizzazione

Tra le novità più attese, spicca il nuovo filtro parolacce, una funzione che consente agli utenti di mascherare termini volgari con asterischi durante la digitazione vocale. Per attivare questa opzione, è sufficiente premere “Win + H”, accedere alle impostazioni vocali e configurare il filtro secondo le proprie preferenze.

Un’altra interessante aggiunta è Speech Recap, una tecnologia che memorizza fino a 500 frasi pronunciate per il Narratore. Questa funzione, pensata per docenti e persone con difficoltà uditive, permette di rivedere o copiare le frasi registrate. È attivabile tramite la combinazione “Tasto Narratore + Alt + X”.

Sicurezza potenziata e design migliorato

Microsoft ha introdotto un rinnovo dei certificati di firma del codice, garantendo validità fino all’agosto 2026 per i dispositivi del Canary Channel. Questa misura riduce gli avvisi di sicurezza non necessari, rafforzando la fiducia degli utenti.

Dal punto di vista visivo, il menu Accessibilità è stato riorganizzato in categorie tematiche, rendendo più semplice la navigazione. Inoltre, l’indicatore per le applicazioni che richiedono attenzione è stato ampliato, migliorando la gestione delle notifiche. Anche la funzione di “accesso vocale” è stata posizionata in modo più intuitivo all’interno del pannello di accessibilità.

Supporto regionale e condivisione avanzata

Gli utenti dell’Area Economica Europea beneficiano di un supporto migliorato ai provider web nei risultati di ricerca, con una maggiore evidenza delle fonti. Inoltre, il pannello di condivisione ora consente di modificare le immagini prima dell’invio, offrendo opzioni come ritaglio, rotazione e applicazione di filtri per i formati più comuni.

Esperienza utente e accessibilità migliorate

Per semplificare l’uso del sistema, è stata introdotta una nuova sezione FAQ nelle impostazioni, utile per rispondere ai dubbi più frequenti su hardware e compatibilità. Per i dispositivi touch, è stata implementata una visualizzazione con bolle animate che rappresentano il tracciamento delle dita, sfruttando un motore di rendering aggiornato.

Risoluzione di bug e avvertenze

La Build 27881 risolve numerosi problemi segnalati dagli utenti, tra cui caratteri anomali nel Task Manager, crash del menu Start e difficoltà nella navigazione tramite tastiera. Sono stati inoltre perfezionati i sistemi di digitazione vocale per il cinese semplificato e la tastiera touch in giapponese.

Microsoft ricorda che le versioni del Canary Channel sono sperimentali e potrebbero subire modifiche o rimozioni. In caso di downgrade, sarà necessaria una reinstallazione completa del sistema operativo. L’immagine ISO ufficiale della Build 27881, disponibile anche in italiano, è stata resa accessibile per facilitare installazioni pulite.