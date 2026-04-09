Migliaia di router domestici hackerati: attacco legato alla Russia

Attacchi su router domestici permettono di rubare credenziali tramite man-in-the-middle: aggiornamenti e sicurezza sono cruciali.
Riccardo Palermo
Pubblicato il 9 apr 2026
Migliaia di router domestici hackerati: attacco legato alla Russia
pixabay.com

Le infrastrutture domestiche continuano a rappresentare un punto debole nella sicurezza globale online.

Un’analisi recente evidenzia come gruppi legati all’intelligence militare russa abbiano compromesso migliaia di router per intercettare credenziali e traffico sensibile. L’operazione dimostra quanto dispositivi apparentemente marginali possano diventare nodi strategici in campagne di cyber spionaggio su larga scala.

I router utilizzati nelle abitazioni e nelle piccole imprese spesso presentano configurazioni di sicurezza deboli o firmware non aggiornati. Questi dispositivi, esposti direttamente a Internet, diventano un obiettivo ideale per attacchi automatizzati.

Una volta compromessi, possono essere utilizzati per monitorare il traffico, reindirizzare connessioni o fungere da punto di accesso per ulteriori intrusioni nella rete locale.

Attacco ai router domestici: cosa è successo?

L’attacco si basa sull’individuazione di vulnerabilità note nei firmware dei router, spesso non patchate dagli utenti. Gli aggressori sfruttano queste falle per ottenere accesso amministrativo e installare codice malevolo. In molti casi, vengono utilizzate credenziali di default o configurazioni deboli, che facilitano l’accesso senza richiedere exploit complessi.

Una volta compromesso il dispositivo, gli attaccanti possono implementare tecniche di man-in-the-middle, intercettando il traffico tra l’utente e i servizi online. Questo consente di raccogliere credenziali di accesso, cookie di sessione e altre informazioni sensibili.

Il router diventa così un punto di osservazione privilegiato, in grado di analizzare tutte le comunicazioni che attraversano la rete. Gli attacchi includono meccanismi di persistenza che permettono al malware di sopravvivere ai riavvii del dispositivo. In alcuni casi, il codice malevolo viene integrato direttamente nel firmware.

Questo rende difficile la rimozione dell’infezione senza interventi drastici, come il ripristino completo del router o la reinstallazione del firmware.

L’utilizzo di router compromessi consente di creare una rete distribuita di dispositivi controllati, simile a una botnet. Questa infrastruttura può essere impiegata per spionaggio, attacchi DDoS o campagne di phishing.

Il coinvolgimento di attori statali evidenzia il livello di sofisticazione e le risorse dedicate a queste operazioni.

Come proteggere un router?

Per ridurre il rischio, è fondamentale aggiornare il firmware, cambiare le credenziali di default e disabilitare servizi non necessari. L’uso di protocolli sicuri e la segmentazione della rete possono limitare l’impatto di eventuali compromissioni.

Anche il monitoraggio del traffico e l’adozione di soluzioni di sicurezza avanzate possono contribuire a individuare attività sospette.

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